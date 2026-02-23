Exposição contou com presença de Denílson, campeão do mundo em 2002 - Reprodução / Instagram

Exposição contou com presença de Denílson, campeão do mundo em 2002Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2026 16:49 | Atualizado 24/02/2026 15:04

Rio — O tour de exposição do troféu original da Copa do Mundo chegou ao Brasil. A taça foi apresentada em evento no Museu do Futebol, no Pacaembu, em São Paulo, nesta segunda-feira (23), e será exibida no Rio na terça-feira (24), no Forte de Copacabana, Zona Sul.

A mostra do troféu contou com a presença de Denílson, campeão mundial em 2002, além de experiências de marca, com ativações imersivas, estações temáticas. A ação é restrita a pessoas que garantiram ingressos com antecedência.

Após a passagem pelo Rio, a taça será levada à capital federal, na quarta-feira (25), e depois, ao México, uma das sedes da Copa do Mundo 2026.



No total, o tour visitará 30 países-membros da Fifa, com 75 paradas em mais de 150 dias de turnê, incluindo oito países da América Latina.



O troféu atual foi criado em 1971 e passa de campeão para campeão. O time que conquista a Copa levanta a taça em campo, mas depois, a seleção vencedora fica com uma réplica, por questões de segurança, enquanto a original é mantida na sede da Fifa, na Suíça, e retirada do local apenas para cerimônias especiais.