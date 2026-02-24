Antoine Griezmann pelo Atlético de MadridAFP
Griezmann tem acerto encaminhado com equipe dos Estados Unidos, diz jornal
Francês, de 34 anos, tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2027
Ex-Botafogo é anunciado como técnico de clube da Série C
Cláudio Caçapa foi auxiliar no Alvinegro e chegou a comandar o clube interinamente em 2023
Botafogo tem concorrência por Paulinho e aguarda rescisão de contrato
Glorioso tem a lateral esquerda como uma das prioridades de reforços para o elenco
Medina deve estrear pelo Botafogo em março e aguarda regularização
Volante não pode atuar na Libertadores e Taça Rio
Neto celebra Hugo Souza: 'Um dos piores negócios do Flamengo'
Goleiro, de 27 anos, se tornou referência no Corinthians
Morre aos 87 anos barbeiro que criou famoso penteado de Pelé
Santos e Pepe lamentam a perda de João Araújo, conhecido como Didi
