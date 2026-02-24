Antoine Griezmann pelo Atlético de MadridAFP

Rio - Ex-jogador do Barcelona e campeão do mundo com a seleção da França em 2018, o meia-atacante Antoine Griezmann, de 34 anos, está perto de ser o novo jogador do Orlando City. De acordo com informações do jornal "The Athletic", o francês tem um acerto encaminhado com a equipe.
O time da MLS trabalha para finalizar a operação com o Atlético de Madrid antes do encerramento da janela norte-americana de transferências, que será no dia 26 de março. A liga ainda terá um segundo período de contratações entre 13 de julho e 2 de setembro.
Antoine Griezmann não vive seus melhores dias no futebol espanhol. Porém, o meia-atacante tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2027. Por conta disso, ele precisa ser liberado pelo clube.
Revelado pela Real Sociedad, Antoine Griezmann teve passagem pela base do UF Mâncon, da França, depois disso só atuou no futebol espanhol. Ele defendeu o Barcelona por dois anos e meio. Na atual temporada, o meia-atacante entrou em campo em 35 jogos, anotou 12 gols e deu duas assistências.