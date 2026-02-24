Jogadores tentam reanimar gaivota, em partida amadora na cidade de Istambul - Reprodução / X

Jogadores tentam reanimar gaivota, em partida amadora na cidade de IstambulReprodução / X

Publicado 24/02/2026 12:55 | Atualizado 24/02/2026 13:39

Uma cena dramática marcou uma partida de futebol amador na Turquia. Um goleiro chutou a bola e ela atingiu uma gaivota, que caiu dura no gramado. Então, um dos jogadores socorreu a ave com uma massagem cardíaca e conseguiu revivê-la.

CRAZY:



The goalkeeper hit a seagull with the ball right during a match of the Istanbul amateur league!



Fortunately, a player was on the field who was able to perform cardiopulmonary resuscitation on the bird and save it from death.



He saved the bird! pic.twitter.com/dhuuPtGBtl — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 23, 2026

O atleta levou o animal, ainda se recuperando, mas com sinais de vida, a um funcionário local. O caso aconteceu no jogo entre Mevlanakapi Guzelhisar e Istanbul Yurdum Spor, no distrito de Zeytinburnu, em Istambul, pela final do play-off da 1ª Liga Amadora, no último domingo (22).

O atleta levou o animal, ainda se recuperando, mas com sinais de vida, a um funcionário local. O caso aconteceu no jogo entre Mevlanakapi Guzelhisar e Istanbul Yurdum Spor, no distrito de Zeytinburnu, em Istambul, pela final do play-off da 1ª Liga Amadora, no último domingo (22).

Torcedores gravaram o momento de tensão. O árbitro interrompeu a partida por alguns minutos e jogadores dos dois times se mobilizaram para tentar ajudar a gaivota.

Gani Çatan, capitão do Istanbul Yurdum e quem reanimou o animal, destacou à imprensa local que nunca havia recebido treinamento em primeiros socorros e agiu por instinto. "Perdemos o campeonato, mas ajudar a salvar uma vida é mais importante que qualquer troféu", afirmou.