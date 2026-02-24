Jogadores tentam reanimar gaivota, em partida amadora na cidade de IstambulReprodução / X
The goalkeeper hit a seagull with the ball right during a match of the Istanbul amateur league!
Fortunately, a player was on the field who was able to perform cardiopulmonary resuscitation on the bird and save it from death.
O atleta levou o animal, ainda se recuperando, mas com sinais de vida, a um funcionário local. O caso aconteceu no jogo entre Mevlanakapi Guzelhisar e Istanbul Yurdum Spor, no distrito de Zeytinburnu, em Istambul, pela final do play-off da 1ª Liga Amadora, no último domingo (22).
