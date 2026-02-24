Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Milva Ortellado é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 24/02/2026 09:00

Rio - A musa do Olimpia, Milva Ortellado, utilizou seu perfil no Instagram (@milvaortelladopy) para fazer um desabafo. A beldade filosofou sobre as responsabilidades dos seres humanos e rejeitou a ideia de que comportamentos devem ser julgados.

"Suas decisões e responsabilidades residem em como você escolhe viver sua vida, e a maneira como você a vive depende inteiramente de você. Absolutamente ninguém tem o direito de julgar! Ninguém é perfeito!", disse a beldade.

Milva Ortellado já contou recentemente que deixou de frequentar um setor do estádio do Olimpia, clube que é musa e torcedora, por conta de companhias antigas que estavam falando mal dela.

A beldade é bastante conhecida no seu país, pela paixão pelo clube e também pela sua beleza. No total, Milva Ortellado tem mais de 139 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram.