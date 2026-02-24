Hugo Souza vem construindo história no Corinthians - Divulgação / Corinthians

Publicado 24/02/2026 13:50

Rio - Herói mais uma vez pelo Corinthians, o goleiro Hugo Souza, de 27 anos, recebeu elogios do apresentador da Band, Neto. O ex-apoiador exaltou a qualidade do atleta e relembrou a venda do jogador do Flamengo para o Alvinegro.

"Que goleiro é o Hugo Souza. O Corinthians tem 60% dele, e o resto é do Flamengo. Foi um dos piores negócios da história do Flamengo. Um dos melhores negócios para o Corinthians. O que o Flamengo gastou de dinheiro nesse tempo aí com goleiro você não tem ideia, mas os cariocas não falam disso", disse Neto.



No fim de 2024, o Flamengo acertou a venda de Hugo Souza para o Corinthians. O clube paulista exerceu a opção de compra no empréstimo e pagou 800 mil euros (R$ 4,8 milhões, na cotação da época) pelo goleiro.

No Flamengo, Hugo Souza se profissionalizou em 2020 e viveu altos e baixos. Foi campeão brasileira naquela temporada, atuando, mas oscilou bastante. Em 2022, quando levantou a Libertadores pelo Rubro-Negro, o goleiro estava no banco.

No Corinthians, Hugo Souza vive seu melhor momento na carreira, sendo titular absoluto, peça fundamental e também sendo convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira.