Sede da Fifa: entidade busca reduzir a perda de tempo por causa das simulações de lesãoAFP

Publicado 23/02/2026 16:03

A Fifa propôs a inclusão de uma regra para coibir o antijogo e diminuir o número de simulações de lesões em campo para ganhar tempo. A proposta de obrigar quem recebe atendimento a esperar um minuto para voltar ao campo vai a votação no sábado (28), na reunião anual da Internacional Football Association Board (Ifab).



A ideia é dar fim à já tradicional 'cera' para ganhar tempo. Afinal, é comum ver jogadores do time que está ganhando caírem no gramado para solicitar atendimento médico no fim das partidas e, consequentemente, obrigar o juiz a parar o jogo, aumentando o tempo de bola parada sem o adversário poder jogar.

Essa não é a primeira vez que a Fifa busca uma solução contra o antijogo. Em dezembro, ela testou essa nova regra na Copa Árabe, mas com dois minutos de espera, o que foi considerado muito tempo.

Já a Ifab está aberta a essa nova possibilidade no futebol. Tanto que, na última reunião, houve discussão sobre o tema, mas não se chegou a um acordo sobre o tempo de espera.

Afinal, essa questão também impacta diretamente jogadores que realmente se machucaram em faltas sofridas. Inclusive, nesse caso, o time infrator seria beneficiado ao tirar por um minuto um adversário que sofreu falta dura.