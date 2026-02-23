Sede da Fifa: entidade busca reduzir a perda de tempo por causa das simulações de lesãoAFP

A Fifa propôs a inclusão de uma regra para coibir o antijogo e diminuir o número de simulações de lesões em campo para ganhar tempo. A proposta de obrigar quem recebe atendimento a esperar um minuto para voltar ao campo vai a votação no sábado (28), na reunião anual da Internacional Football Association Board (Ifab).
A ideia é dar fim à já tradicional 'cera' para ganhar tempo. Afinal, é comum ver jogadores do time que está ganhando caírem no gramado para solicitar atendimento médico no fim das partidas e, consequentemente, obrigar o juiz a parar o jogo, aumentando o tempo de bola parada sem o adversário poder jogar.
Essa não é a primeira vez que a Fifa busca uma solução contra o antijogo. Em dezembro, ela testou essa nova regra na Copa Árabe, mas com dois minutos de espera, o que foi considerado muito tempo.
Já a Ifab está aberta a essa nova possibilidade no futebol. Tanto que, na última reunião, houve discussão sobre o tema, mas não se chegou a um acordo sobre o tempo de espera.
Afinal, essa questão também impacta diretamente jogadores que realmente se machucaram em faltas sofridas. Inclusive, nesse caso, o time infrator seria beneficiado ao tirar por um minuto um adversário que sofreu falta dura.
Sede da Fifa: entidade busca reduzir a perda de tempo por causa das simulações de lesão
Gianni Infantino é o presidente da Fifa