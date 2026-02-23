Estrella reforça o CRB - Divulgação/CRB

Publicado 23/02/2026 22:02

Maceió - O CBR oficializou a contratação do meia Guilherme Estrella, cria da base do Vasco , nesta segunda-feira (23). O jogador de 21 anos chega ao clube de Alagoas por empréstimo junto ao Cruz-Maltino até o fim da temporada.

O meio-campista estava sem espaço no Gigante da Colina. Nesta temporada, ele disputou apenas uma partida, quando entrou durante o segundo tempo da vitória sobre o Boavista por 3 a 0, pelo Campeonato Carioca.

Ele disputou apenas cinco partidas pelos profissionais em 2024. Estrella sofreu uma lesão no joelho direito agravada por uma alteração anatômica congênita. Com isso, o meia precisou fazer uma cirurgia para estabilização do menisco.

O meio-campista retornou no ano seguinte, mas disputou apenas três partidas pelos profissionais do Cruz-Maltino. O Vasco busca recuperar o jovem, como foi o caso de Barros. O volante passou por Amazonas e América-MG por empréstimo, retornou ao Vasco e atualmente é titular do time.

