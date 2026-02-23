Neymar em campo pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em campo pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 23/02/2026 16:50

São Paulo - A eliminação do Santos nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Novorizontino repercutiu na imprensa europeia. O motivo: Neymar, que esteve em campo e não impediu a derrota por 2 a 1. Jornais de diversos países abordaram o rendimento do camisa 10 na partida.

"Mais um fracasso para Neymar", afirmou o jornal francês "L'Équipe". "Um balde de água fria para Neymar, que precisa de minutos para convencer Ancelotti de que está pronto para jogar na Copa do Mundo", disse o "Marca", da Espanha. "O desastre de Neymar: o brasileiro não brilhou e não conseguiu ajudar o Santos a se recuperar", noticiou o também espanhol "AS".

A eliminação do Santos no Campeonato Paulista de 2026 teve como um dos pontos centrais a atuação de Neymar. Em seu primeiro jogo completo na temporada, o atacante apresentou números que ajudam a dimensionar o desempenho abaixo do esperado na derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, neste domingo, 22, no estádio Dr Jorge Ismael de Biasi.

Um dos lances mais determinantes da partida partiu justamente de um erro técnico do atacante. Ainda no primeiro tempo, Neymar perdeu a posse de bola próximo à área santista após um passe impreciso, originando o gol de Rômulo, que abriu o placar para o time do interior. Após a jogada, o camisa 10 assumiu a falha em conversa com companheiros em campo.