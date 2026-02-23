Endrick teve atuação apagadaDivulgação / Lyon
Treinador do Lyon terá conversa com Endrick depois de atuação ruim: 'Sem individualizar'
Atacante, de 19 anos, atuou na derrota para o Strasbourg
Treinador do Lyon terá conversa com Endrick depois de atuação ruim: 'Sem individualizar'
Atacante, de 19 anos, atuou na derrota para o Strasbourg
Zubeldía iguala número de vitórias de Diniz em clássicos pelo Fluminense
Treinador conquistou a sétima vitória em nove clássicos disputados
Vasco avalia técnico do Mirassol e Renato Gaúcho para vaga de Fernando Diniz
Cruz-Maltino busca a contratação de um novo técnico
Fluminense mantém invencibilidade em clássicos e iguala marca de 2022
Tricolor venceu os primeiros quatro clássicos da temporada
Lutador do UFC responde acusação de traição com homem, zomba de amante e caso repercute
Atleta da divisão peso-leve do UFC, Dan Hooker respondeu com deboche nas redes sociais enquanto polêmica segue crescendo; entenda
Bap faz cobranças e aumenta pressão no Flamengo antes de decisão na Recopa
Presidente cobra melhores resultados em reunião com comissão técnica, jogadores e José Boto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.