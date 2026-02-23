Endrick teve atuação apagada - Divulgação / Lyon

Endrick teve atuação apagadaDivulgação / Lyon

Publicado 23/02/2026 10:26

França - Em seu sétimo jogo pelo Lyon, Endrick, de 19 anos, experimentou sua primeira derrota pelo clube francês. Ele teve atuação apagada na vitória do Strasbourg por 3 a 1. O técnico Paulo Fonseca minimizou a influência negativa do brasileiro, mas afirmou que irá conversar com ele.

"Não quero individualizar. Acho que, de modo geral, os jogadores não fizeram uma boa partida. Vou conversar com o Endrick sobre o que precisa de melhorar, o que precisa de fazer para encontrar soluções nessas situações. Mas é assim que costumo fazer em todas as partidas. Os jogadores atuaram em um nível semelhante, um nível diferente do que vínhamos a mostrar até agora", afirmou.

A partida foi a segunda que a avaliação sobre Endrick é negativa. No seu jogo anterior, o brasileiro foi expulso na vitória do Lyon sobre o Nantes por 1 a 0. A derrota quebrou uma sequência de invencibilidade de 13 jogos da sua equipe na temporada.

Emprestado pelo Real Madrid até junho, Endrick teve um começo excelente com o Lyon. No total, o brasileiro entrou em campo em sete jogos, anotou cinco gols e deu uma assistência pelo clube francês.