Arsenal derrotou o Tottenham no Campeonato InglêsAFP
Com muito mais posse de bola e finalizações que os adversários, o Arsenal conseguiu inaugurar o placar aos 31 minutos. Bukayo Saka fez ótima jogada pelo lado direito, se livrou da marcação, e cruzou para Eberechi Eze. O camisa 10 se enrolou com a bola, mas conseguiu empurrar para o fundo das redes.
Mas a alegria não durou muito tempo para o time vermelho. Dois minutos mais tarde, Kolo Muani aproveitou o vacilo de Declan Rice dentro da área e chutou rasteiro contra o gol defendido por David Raya para deixar tudo igual no Tottenham Hotspur Stadium.
Ainda no primeiro tempo, Saka teve a oportunidade para deixar o seu time novamente em vantagem no placar. Ele recebeu ótimo lançamento de Piero Hincapié e saiu frente a frente com Guglielmo Vicario. O arqueiro conseguiu tirar o ângulo do atacante e fez um milagre no clássico londrino.
A segunda etapa começou do mesmo jeito, com o Arsenal pressionando os adversários. E não demorou muito para surtir efeito. Aos 2 minutos, Jurriën Timber encontrou Gyokeres na meia-lua. O atacante sueco chutou firme, sem chances para o goleiro italiano, para marcar pela 9ª vez na Premier League.
Pouco depois, aos 7 minutos, Kolo Muani recebeu cruzamento dentro da área e finalizou para empatar a partida novamente. Apesar da euforia dos donos da casa, a arbitragem marcou falta do francês em cima do brasileiro Gabriel Magalhães e anulou o gol.
O líder da competição aumentou o placar aos 14 minutos, quando Eze apareceu dentro da área para aproveitar o rebote e anotar pela segunda vez neste domingo. O camisa 10 não marcava desde novembro, quando anotou um hat-trick diante do próprio Tottenham, no Emirates Stadium.
A goleada foi sacramentada aos 48 minutos, novamente com Gyokeres. O atacante recebeu o passe e bateu colocado, por cima de Vicario.
