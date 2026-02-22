Lucas Braathen se despediu dos Jogos Olímpicos de Inverno com uma medalha de ouro - Dimitar Dilkoff / AFP

Lucas Braathen se despediu dos Jogos Olímpicos de Inverno com uma medalha de ouroDimitar Dilkoff / AFP

Publicado 22/02/2026 16:40

O Brasil terminou na 19ª posição no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, marcando a melhor campanha de sua história na competição.



Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico, graças ao desempenho de Lucas Pinheiro Braathen, que brilhou no esqui alpino e subiu ao lugar mais alto do pódio.

A conquista de Braathen não apenas quebrou um tabu, como também colocou o Brasil no quadro geral de medalhas ao lado de outras nações que tradicionalmente aparecem na lista de pontuadores.



No topo do quadro, a Noruega confirmou sua supremacia mais uma vez, liderando com folga em número de ouros (18) e de total de medalhas (41), seguida por Estados Unidos e Países Baixos.



Neste domingo (22), a histórica Arena de Verona sediará a Cerimônia de Encerramento do evento, a partir de 16h30.