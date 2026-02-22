Lucas Braathen se despediu dos Jogos Olímpicos de Inverno com uma medalha de ouroDimitar Dilkoff / AFP
Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico, graças ao desempenho de Lucas Pinheiro Braathen, que brilhou no esqui alpino e subiu ao lugar mais alto do pódio.
No topo do quadro, a Noruega confirmou sua supremacia mais uma vez, liderando com folga em número de ouros (18) e de total de medalhas (41), seguida por Estados Unidos e Países Baixos.
Neste domingo (22), a histórica Arena de Verona sediará a Cerimônia de Encerramento do evento, a partir de 16h30.
