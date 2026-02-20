Lucas Pinheiro ao lado de Neven Ilic (esquerda) e Marco La Porta (direita) - Jonne Roriz/COB

Lucas Pinheiro ao lado de Neven Ilic (esquerda) e Marco La Porta (direita)Jonne Roriz/COB

Publicado 20/02/2026 18:57 | Atualizado 20/02/2026 19:26

Itália - Lucas Pinheiro Braathen recebeu um cheque simbólico de R$ 350 mil nesta sexta-feira (20). O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) destina o valor aos atletas que conquistaram o ouro olímpico.

"Muita gratidão a todo mundo que me acompanhou, que estava torcendo para mim, o Brasil, minha família, meus amigos. Sei que este esporte é individual, mas eu nunca iria conseguir isso sozinho. Então, obrigado a vocês, a todo mundo, estamos juntos", disse Lucas.

Em 2023, o COB anunciou os valores das premiações para medalhistas em Paris 2024 e Milão-Cortina 2026. Em provas individuais, ficou definido que: medalhista de ouro receberá R$ 350 mil; medalhista de prata ganhará R$ 210 mil; o medalhista de bronze ficará com R$ 140 mil.

O esquiador foi celebrado na Casa Brasil, em Milão, pelo presidente do COB, Marco La Porta, e pelo presidente da PanAm Sports, Neven Ilic. Eles entregaram o cheque a Lucas.

"É de praxe do Comitê Olímpico do Brasil premiar os vencedores com uma quantia financeira que simboliza o reconhecimento do trabalho e todos os esforços que o atleta teve naquela conquista da medalha", disse o presidente do COB, Marco La Porta.

"Este cheque premia este trabalho fantástico que o Lucas fez desde o primeiro momento em que se aproximou e vestiu a camisa verde e amarela e realmente mostrou a sua paixão pelo país e a sua honra em representar o nosso Brasil. É um reconhecimento mais do que justo", completou.

Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas Pinheiro deu um show no slalom gigante e conquistou a primeira medalha da história do Brasil e da América Latina nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão-Cortina, no último sábado (14). O esquiador somou o melhor tempo nas duas descidas (2m25s00) e subiu ao lugar mais alto do pódio

"O que me deixa realmente feliz é que eu estou em uma posição de trazer bem para o povo agora. Tenho a atenção do povo brasileiro em casa, a oportunidade de trazer o bem, trazer uma mudança. Estou muito animado para trabalhar com o Comitê Olímpico do Brasil para ajudar a nova geração que quer entrar nos esportes, que quer ser parte desta comunidade e celebrar a diversidade do nosso país. Porque isso é o valor que realmente é significante para os esportes", contou Lucas.