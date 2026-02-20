Brasil venceu o Marrocos na disputa pelo terceiro lugar na Copa Mundial de futebol unificado em 2022Divulgação

Enquanto a Copa do Mundo de 2026 entrará na reta decisiva, um outro torneio acontecerá paralelamente. E o Brasil é um dos confirmados na Copa Mundial de Futebol Unificado, que acontece em Paris entre 5 e 11 de julho.
A competição é organizada pela Special Olympics, uma organização internacional criada em 1968 para apoiar pessoas com deficiência intelectual a desenvolverem a sua autoconfiança. Entre os projetos estão competições esportivas que visam à inclusão.
Por isso, a Copa Mundial de futebol unificado reunirá 300 atletas do mundo com e sem deficiência intelectual. E o Brasil foi um dos 12 países sorteados na quinta-feira (19) para participar do torneio. os outros são: França (país-sede), Índia, China, Equador, Israel, Jamaica, Líbia, Paraguai, Senegal, Espanha e Emirados Árabes Unidos.
“É uma honra sem tamanho ter as Olimpíadas Especiais Brasil participando da Copa Mundial de Futebol Unificado - Paris 2026! Ver os atletas que acompanhamos diariamente em seus treinos, participando de uma competição internacional, disputando e interagindo com diferentes culturas, é muito enriquecedor, pensando no processo de desenvolvimento pessoal que a OEB tanto preza para eles”, afirmou o presidente das Olimpíadas Especiais Brasil, Douglas Pereira.

Sobre a Copa Mundial de futebol unificado

O torneio, que acontecerá tanto no masculino quanto no feminino, terá quatro grupos com três países cada e o sorteio para definir os confrontos acontecerá em 16 de abril. 
Cada seleção será composta por 16 jogadores convocados, sendo nove com deficiência intelectual e sete sem. Seguindo a mesma proporção, as equipes titulares contam com seis atletas com deficiência intelectual e cinco sem.
Na última edição da Copa Mundial de futebol unificado, o Brasil conquistou o terceiro lugar, após vencer Marrocos. A competição aconteceu em 2022, em Detroit, nos Estados Unidos.

Outras modalidades

Filiada à Special Olympics, a Olimpíadas Especiais Brasil atua em outras modalidades além do futebol: atletismo, águas abertas, basquete, bocha, ciclismo, futebol, natação, handebol, ginástica rítmica, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia e judô.
Ao todo, são 44 mil atletas treinando no país.