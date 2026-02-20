Leclerc durante treino no Bahrein - Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 20/02/2026 14:55 | Atualizado 20/02/2026 15:02

Rio - O último dia de treinos das duas semanas de pré-temporada da Fórmula 1, em Sakhir, no Bahrein, foi em ritmo alucinante e com equipes exigindo tudo de seus pilotos. Com ritmos fortes, o destaque ficou por conta do 'descansado' Charles Leclerc. O monegasco não treinou na quinta-feira e fez impressionante marca de 1min31s992 para superar o campeão Lando Norris, da McLaren, em mais de oito milésimos de segundos. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o sétimo.

Assim como aconteceu na quinta-feira, apesar de os 22 pilotos do grid estarem liberados, apenas 16 competiram. As ausências da vez foram: Franco Colapinto, da Alpine, Lewis Hamilton, da Ferrari, Fernando Alonso, da Aston Martin, seu companheiro, Lance Stroll, pelo segundo dia seguido por causa dos problemas nos carros, Liam Lawson, da Racing Bulls, e Alexander Albon, da Williams.

Leclerc deu mostras de que a Ferrari não será figurante após decepcionantes resultados em 2025 logo com uma primeira volta mágica em Sakhir ainda com o cair da noite. O monegasco se destacou nos três setores do circuito do Bahrein, cravando até então o melhor tempo de todos os treinos da pré-temporada com incrível 1min32s655.

Atual campeã, a McLaren quis dar uma resposta à concorrente de imediato, mas Lando Norris, mesmo realizando seu melhor giro, ainda ficou 0s216 atrás do monegasco. A pressão pelo tempo do concorrente gerou alguns erros do britânico.

Com a 'aproximação' dos concorrentes, a Ferrari recolocou Leclerc na pista e o piloto vinha ainda mais rápido para melhorar sua marca. Mas acabou perdendo o traçado e o controle na curva 11 para lamento dos engenheiros.Nada de lamentação e nova oportunidade ao piloto. E, mesmo com terceiro setor mais alto, ele voou na pista para cravar 1min32s297 e, desta vez, ser celebrado. Satisfeito? Nada disso, melhorou ainda mais com absurdos 1min31s992, deixando até os concorrentes incrédulos tamanha a superioridade da Ferrari, com quase nove milésimos de superioridade.

O brasileiro Gabriel Bortoleto não tinha um dia animador. Ainda lutando por ajustes com sua Audi, ocupava somente o 15º lugar, com quatro segundos atrás de Leclerc, apesar das 70 voltas. A equipe conseguiu 'recolocá-lo no treino' e ele fez seu melhor tempo nas duas semanas no Bahrein, com 1min33s755 e o sétimo lugar já na reta final da atividade.

Por fim, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, tentou tudo o que pôde para baixar da casa de 1min33s, mas não conseguiu. Mesmo assim se contentou com a terceira colocação, superando George Russell, da Mercedes, melhor equipe nas atividades de quinta com Kimi Antonelli. Agora as equipes voltam à pista somente nos treinos livres do GP da Austrália, que está agendado para o dia 8 de março - o primeiro mês da nova temporada da Fórmula 1 ainda contará com os GPs da China (dia 15) e do Japão (29).

Confira o resultado do 3º dia de treino no Bahrein:

1º Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min31s992

2º Lando Norris (ING/McLaren), 1min32s871

3º Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min33s109

4º George Russell (ING/Mercedes), em 1min33s197

5º Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min33s421

6º Oliver Bearman (ING/Haas), 1min33s487

7º Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min33s755

8º Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min33s916

9º Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min34s149

10º Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min34s342

11º Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min34s352

12º Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min34s494

13º Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min34s511

14º Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min35s290

15º Niko Hulkenberg (ALE/Audi), 1min36s019

16º Sergio Pérez (MEX/Cadilac), 1min40s842

17º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), sem tempo

18º Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), sem tempo

19º Alexander Albon (TAI/Williams), sem tempo

20º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), sem tempo

21º Franco Colapinto (ARG/Alpine), sem tempo

22º Lewis Hamilton (ING/Ferrari), sem tempo