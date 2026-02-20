Luis Enrique, ao ser perguntado sobre o caso envolvendo Vini Jr, nesta sexta-feira (20) - Reprodução / YouTube

Publicado 20/02/2026 13:41 | Atualizado 20/02/2026 13:47





"O que tenho a dizer sobre esse tema... Não é nada importante", disse o treinador, ao ser questionado sobre o assunto.



LEIA MAIS: Filipe Luís afirma que ataque racista sofrido por Vini Jr é 'caso isolado' O técnico do PSG, Luis Enrique, afirmou que o caso de racismo do jogador argentino Gianluca Prestianni contra Vinicius Júnior não é "nada importante". A declaração foi feita em entrevista coletiva nesta sexta-feira (20), antes do jogo da sua equipe contra o Metz, pelo Campeonato Francês."O que tenho a dizer sobre esse tema... Não é nada importante", disse o treinador, ao ser questionado sobre o assunto.

Relembre o caso



Na partida entre Benfica e Real Madrid, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira (17), Vini Jr. acionou o protocolo antirracismo após uma discussão com Prestianni.



Tudo começou depois do gol marcado pelo camisa 7. Na comemoração, o atacante dançou em frente a bandeira de escanteio, que tem o escudo do Benfica. Os torcedores e jogadores interpretaram como uma provocação e os ânimos ficaram exaltados.

Após a confusão inicial, Vini Jr recebeu cartão amarelo pela comemoração. O jogo estava prestes a reiniciar, quando Prestianni teria chamado o camisa 7 de "mono" (macaco, em espanhol). O brasileiro imediatamente correu na direção do árbitro, que acionou o protocolo antirracismo.