O técnico do PSG, Luis Enrique, afirmou que o caso de racismo do jogador argentino Gianluca Prestianni contra Vinicius Júnior não é "nada importante". A declaração foi feita em entrevista coletiva nesta sexta-feira (20), antes do jogo da sua equipe contra o Metz, pelo Campeonato Francês.
"O que tenho a dizer sobre esse tema... Não é nada importante", disse o treinador, ao ser questionado sobre o assunto.
Na partida entre Benfica e Real Madrid, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira (17), Vini Jr. acionou o protocolo antirracismo após uma discussão com Prestianni.
Tudo começou depois do gol marcado pelo camisa 7. Na comemoração, o atacante dançou em frente a bandeira de escanteio, que tem o escudo do Benfica. Os torcedores e jogadores interpretaram como uma provocação e os ânimos ficaram exaltados.
Após a confusão inicial, Vini Jr recebeu cartão amarelo pela comemoração. O jogo estava prestes a reiniciar, quando Prestianni teria chamado o camisa 7 de "mono" (macaco, em espanhol). O brasileiro imediatamente correu na direção do árbitro, que acionou o protocolo antirracismo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.