Musa do Olimpia, Leidy CardozoReprodução/ Instagram
Musa do Olimpia exibe corpão em biquíni e leva fãs ao delírio: 'A mais linda'
Leidy Cardozo tem mais de 341 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram
Musa do Olimpia exibe corpão em biquíni e leva fãs ao delírio: 'A mais linda'
Leidy Cardozo tem mais de 341 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram
Com recuperação de Cano, Zubeldía ganhará nova opção para ataque; confira alternativas
John Kennedy atuou em todos os 10 jogos do Fluminense no ano
Técnico do Bayern critica Mourinho e defende Vini Jr: 'Não foi fingimento'
Ex-jogador Kompany vê motivos para acreditar que brasileiro sofreu ataque racista
Flamengo identifica o que falta a Paquetá, que ficou devendo contra o Lanús
Camisa 20 disputou seis partidas desde que chegou e em apenas uma se destacou e fez gol
Rojas será provável substituto de Philippe Coutinho no Vasco
Colombiano foi elogiado por atuação contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca
Negociação entre Alex Poatan e UFC avança, e brasileiro mira próxima luta
Campeão dos meio-pesados, Alex Poatan pode ter seu próximo desafio anunciado em breve pelo UFC; confira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.