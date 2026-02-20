Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução/ Instagram

Publicado 20/02/2026 12:03 | Atualizado 20/02/2026 12:09

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, aproveitou o calor que vem fazendo no Paraguai nos últimos dias. A beldade publicou uma foto em que aparece vestindo apenas um biquíni em uma grande piscina. As imagens foram um deleite para seus fãs.

"Como sempre incrível", "A mulher mais linda do mundo", "Parabéns pela sua beleza", "Você é especial", "A cada dia mais bela", foram alguns dos comentários.

Dona de um corpo perfeito, Leidy Cardozo tem mais de 341 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@leidycardozopy).