Poatan está perto de ter sua próxima luta confirmada pelo UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 20/02/2026 10:00

O cenário envolvendo o próximo compromisso de Alex Poatan no UFC segue cercado de expectativa, mas pode estar próximo de uma definição oficial. Atual campeão dos meio-pesados, o brasileiro confirmou que negociações já estão em andamento para seu retorno ao octógono, indicando que a organização trabalha nos bastidores para consolidar seu próximo desafio.



Durante participação em entrevista no canal do lutador peso-pesado do UFC, Valter Walker, Poatan comentou sobre o estágio das tratativas, reforçando que, apesar de um início mais lento, o processo evoluiu recentemente. O lutador, que vem alimentando especulações com publicações enigmáticas nas redes sociais, mantém o suspense em relação aos detalhes do confronto, o que amplia o interesse da comunidade do MMA.



“Estamos conversando algumas coisas aí sobre a minha próxima luta. Já começamos a conversar. Demorou um pouquinho, mas está muito próximo de sair alguma coisa”, afirmou Alex Poatan, sem citar possíveis adversários ou indicar uma data para o anúncio oficial.