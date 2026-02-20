Poatan está perto de ter sua próxima luta confirmada pelo UFC (Foto: Reprodução/UFC)
Durante participação em entrevista no canal do lutador peso-pesado do UFC, Valter Walker, Poatan comentou sobre o estágio das tratativas, reforçando que, apesar de um início mais lento, o processo evoluiu recentemente. O lutador, que vem alimentando especulações com publicações enigmáticas nas redes sociais, mantém o suspense em relação aos detalhes do confronto, o que amplia o interesse da comunidade do MMA.
“Estamos conversando algumas coisas aí sobre a minha próxima luta. Já começamos a conversar. Demorou um pouquinho, mas está muito próximo de sair alguma coisa”, afirmou Alex Poatan, sem citar possíveis adversários ou indicar uma data para o anúncio oficial.
A indefinição sobre o adversário abre espaço para diferentes cenários dentro da organização. Além de uma possível defesa de cinturão na divisão até 93kg, nomes em ascensão no ranking podem surgir como candidatos naturais ao posto de desafiante.
Paralelamente, ganha força a possibilidade de mudança para os pesos-pesados, movimento que colocaria o brasileiro em rota de colisão com a elite da categoria e alimentaria a busca por um feito histórico: a conquista de títulos em três divisões distintas.
Até o momento, o Ultimate não confirmou oficialmente qual será o próximo passo do campeão. Ainda assim, a sinalização de avanço nas negociações reforça o momento de protagonismo vivido por Alex Poatan, que se consolidou como um dos principais nomes da organização e segue no centro das atenções, seja pela defesa de seu reinado ou por um eventual desafio em uma nova categoria.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.