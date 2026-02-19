Caio Leite quer seguir brilhando em 2026 e sonha com viagem internacional - (Foto: Arquivo pessoal)

Caio Leite quer seguir brilhando em 2026 e sonha com viagem internacional

Publicado 19/02/2026 08:00 | Atualizado 19/02/2026 16:17

O Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu inicia mais uma temporada nos dias 28 e 29 de março, com o Saquarema Summer National Open, mantendo a proposta que o consolidou como principal da Região dos Lagos do Rio: organização, alto nível técnico e premiações que realmente impactam a vida dos atletas. Em 2026, os prêmios dados pela CBJJD aos destaques do ranking serão duas passagens internacionais para lutar pela ISBJJA na Europa e duas bolsas Atleta Mineirinho Gold Team.



Entre os destaques do ano passado estão dois nomes que simbolizam bem o alcance do projeto: Raphael Nóbrega (Top Brother), campeão do ranking na faixa-preta adulto/master, e Caio Leite (CheckMat Cabo Frio), campeão do ranking nas faixas azul a marrom adulto/master. Suas trajetórias mostram como o Circuito Mineirinho Costa do Sol tem servido como plataforma de crescimento esportivo e pessoal.

Através da conquista, a dupla garantiu vaga na Eurocup 2026 da ISBJJA, um dos principais campeonatos da entidade e que está marcado para o dia 28 de novembro, em Coimbra, Portugal. Mais informações no site www.isbjja.com.



Caio projeta realização de sonho



Aos 21 anos, Caio Leite carrega uma história de superação. Ele começou no Jiu-Jitsu aos 13 anos, em uma cidade do interior de Minas Gerais, buscando mudar de vida. “Sofria bullying a vida toda e o Jiu-Jitsu não só me salvou da depressão como de ir para o caminho errado”, relembra.



Hoje faixa-roxa da CheckMat Cabo Frio, sob orientação do professor Vinícius Abrahão, ele vê no esporte uma virada de chave. “Comecei 2025 desacreditado, fiquei em terceiro na primeira etapa, mas sempre acreditei que era possível. Me esforcei o dobro, fiz rifas e graças a Deus levei o ranking. Isso representa a chance de mostrar ao mundo o meu Jiu-Jitsu”, disse o jovem, que completou:



"Lutar fora do Brasil sempre foi um sonho e estou ansioso por isso. Nunca lutei fora do país e mal posso esperar para a Eurocup, conhecer outro lugar fazendo o que eu amo, competir. É o início do plano de ser campeão mundial um dia, viver do Jiu-Jitsu e principalmente mudar outras vidas através do esporte, assim como foi comigo".



Para Caio, a presença do Circuito na Região dos Lagos é determinante não só para o seu sucesso, mas de diversos outros atletas. “Nem sempre consigo ir ao Rio ou São Paulo competir. Estando perto de casa, posso manter o ritmo”, destacou. Ele também reforçou que a CBJJD tem papel fundamental na região, permitindo que competidores locais tenham calendário ativo e estrutura sem precisar se deslocar grandes distâncias.



Raphael celebra apoio da CBJJD



Já Raphael Nóbrega, campeão do ranking faixa-preta adulto/master, vive o esporte há 26 anos e hoje divide o tempo entre atleta, pai, professor e gestor de duas academias da Dream Maré Jiu-Jitsu - no Complexo da Maré e na Praça Seca.



Raphael Nóbrega foi um dos principais nomes do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2025 (Foto: @rd_photografhy)

“A valorização com premiação em dinheiro por etapa é fundamental. Eu ainda me dediquei muito para conquistar a passagem internacional”, disse Raphael, que já competiu fora do Brasil e projeta nova participação internacional este ano na Eurocup.



Para ele, o diferencial do Circuito está na parceria com a ISBJJA. “A importância da ISBJJA é poder lutar fora do país. Eu não conheço outra federação que ofereça um bônus com essa notoriedade. Isso dá mídia, reconhecimento e motivação para os atletas”, ressaltou, reforçando que o objetivo da equipe Dream Maré Jiu-Jitsu para 2026 é seguir brigando pelo topo e ampliar ainda mais sua presença no cenário estadual.



