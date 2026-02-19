Ronda e Carano são dois dos maiores nomes do MMA feminino(Foto: Reprodução)
O duelo marca uma estreia histórica da gigante do streaming no MMA, que vem investindo em esportes de combate e transmitirá, pela primeira vez, uma luta profissional da modalidade. O evento terá cinco rounds de cinco minutos, com uso de luvas de quatro onças, seguindo todas as normas impostas para lutas profissionais nos Estados Unidos.
Ronda Rousey, hoje com 39 anos, não compete no MMA há quase uma década: sua última luta foi em dezembro de 2016, quando foi nocauteada em apenas 48 segundos por Amanda Nunes. Antes disso, a judoca marcou época no UFC ao se tornar a primeira mulher campeã de uma categoria — a dos galos — e se consolidou como uma das maiores atletas da história do esporte, com 12 vitórias e duas derrotas no cartel e já inserida no Hall da Fama da organização. Nos anos seguintes, Ronda se dedicou à vida pessoal, com duas gestações, e também à carreira no WWE.
Por sua vez, Gina Carano, de 43 anos, está fora do MMA há ainda mais tempo. Sua última luta ocorreu em 2009, quando foi nocauteada por Cris Cyborg em disputa de título n
o extinto Strikeforce. Na época, Carano era uma das principais representantes do MMA feminino, competindo em uma fase em que a modalidade ainda buscava espaço nas grandes organizações. Ao longo da carreira, ela acumulou um cartel com sete vitórias e apenas uma derrota. Após se afastar do esporte, Gina construiu uma carreira no cinema, com participações em importantes produções de Hollywood.
