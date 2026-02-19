Ronda e Carano são dois dos maiores nomes do MMA feminino - (Foto: Reprodução)

Publicado 19/02/2026 10:00 | Atualizado 19/02/2026 12:34

Um dos confrontos mais esperados pelo público de MMA foi finalmente oficializado: Ronda Rousey e Gina Carano vão se enfrentar dentro do cage. Após anos de especulação e pedidos dos fãs, o embate foi confirmado nesta semana pela MVP (Most Valuable Promotions), organização na qual Jake Paul é um dos sócios, em parceria com a Netflix, que transmite o combate com exclusividade de forma mundial no dia 16 de maio, em Los Angeles (EUA).



O duelo marca uma estreia histórica da gigante do streaming no MMA, que vem investindo em esportes de combate e transmitirá, pela primeira vez, uma luta profissional da modalidade. O evento terá cinco rounds de cinco minutos, com uso de luvas de quatro onças, seguindo todas as normas impostas para lutas profissionais nos Estados Unidos.