Trilogia entre McGregor e Diaz pode se tornar realidade (Foto: Reprodução)
A resposta do irlandês veio de forma direta e simbólica. Por meio de seus stories no Instagram, McGregor compartilhou um vídeo em que é citado pelo rival e acrescentou a legenda “McGregor 3”, acompanhada de três coroas. A publicação foi interpretada como um sinal claro de aprovação ao confronto, reforçando o interesse em um desfecho definitivo para a rivalidade, que permanece empatada, com uma vitória para cada lado.
A movimentação nas redes acontece em um momento estratégico, já que Nate Diaz também manifestou interesse em retornar à organização. O atleta de Stockton apontou o antigo adversário como prioridade para seu retorno e sugeriu que o combate fosse realizado em um card de grande apelo midiático, ampliando o impacto de uma eventual trilogia em um cenário histórico.
Do lado de McGregor, a atividade recente nas redes sociais também indica preparação para um retorno. O ex-campeão duplo do UFC tem compartilhado registros de seus treinamentos, sinalizando que se mantém em atividade mesmo após longo período afastado das competições. Sem lutar desde 2021, o irlandês busca recuperar protagonismo no UFC, e um novo duelo contra Diaz surge como uma das opções mais comerciais disponíveis.
O histórico entre os dois reforça o apelo do confronto. Em 2016, os atletas protagonizaram duas lutas emblemáticas, com uma vitória para cada lado, consolidando uma rivalidade marcada por alto nível técnico e forte engajamento do público. Diante do retrospecto equilibrado e da relevância midiática de ambos, a possibilidade de uma trilogia ganha força como um dos cenários mais atrativos para o card do Ultimate na Casa Branca, previsto para acontecer em junho.
