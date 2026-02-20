Tiquinho Soares foi anunciado pelo Santos - Divulgação / Mirassol

Tiquinho Soares foi anunciado pelo SantosDivulgação / Mirassol

Publicado 20/02/2026 12:23

Rio - O Mirassol anunciou no fim desta manhã a contratação do atacante Tiquinho Soares, de 35 anos. O centroavante foi emprestado pelo Santos ao clube do interior de São Paulo até o final da atual temporada. As duas equipes vão dividir os salários do veterano.

Tiquinho Soares chegou a negociar com o Coritiba e com outras equipes do futebol brasileiro, antes do Mirassol. Com pouco destaque na temporada passada, o centroavante perdeu ainda mais espaço no Santos com a chegada de Gabigol.

O Mirassol, que se classificou para disputar a Libertadores, foi a grande sensação do futebol brasileiro na temporada passada. Com uma campanha surpreendente, o clube paulista ficou em quarto lugar na Série A de 2025.

Contratado pelo Peixe na última temporada, Tiquinho Soares não conseguiu se firmar. Ele entrou em campo em 40 partidas, fez sete gols e deu quatro assistências. Ele tem contrato com o Santos até o fim de 2027.

O melhor momento de Tiquinho Soares no futebol brasileiro foi em 2023, defendendo o Botafogo. Ele entrou em campo em 54 jogos, anotou 29 gols e deu sete assistências. Ele defendeu o clube carioca de 2022 até o fim de 2024, sendo campeão do Brasileiro e da Libertadores.