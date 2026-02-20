Goleiro Bruno na disputa por pênaltisReprodução/YouTube FFAC TV
Time do goleiro Bruno, Vasco-AC é eliminado da Copa do Brasil
A equipe perdeu para o Velo Clube nos pênaltis; ele pegou duas cobranças e acertou sua batida
'Temos que ser melhores', admite Léo Ortiz após derrota do Flamengo na Recopa
Lanús venceu por 1 a 0 e abriu vantagem na decisão
Fora de casa, Flamengo perde para o Lanús e está em desvantagem na Recopa
O time argentino ainda teve dois gols anulados por impedimento na partida
CBF receberá presidente de LaLiga para reunião institucional
Encontro acontecerá na próxima terça-feira (24)
Wallace Davi comemora estreia pelo Botafogo e realiza sonho de jogar na Libertadores
Volante foi titular no jogo contra o Nacional Potosí, válido pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da competição
CBF quer rigor de Fifa e Uefa em caso de racismo contra Vini Jr
Confederação espera que a entidade europeia adote as medidas necessárias para identificar e punir os culpados
