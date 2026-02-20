Goleiro Bruno na disputa por pênaltis - Reprodução/YouTube FFAC TV

Goleiro Bruno na disputa por pênaltisReprodução/YouTube FFAC TV

Publicado 20/02/2026 00:29 | Atualizado 20/02/2026 00:30

Acre - Condenado no caso Eliza Samudio, o goleiro Bruno foi titular na eliminação do Vasco-AC na Copa do Brasil. Após empate por 1 a 1 com o Velo Clube na Arena da Floresta, nesta quinta-feira (19), o time da casa foi superado nos pênaltis por 3 a 2.

O goleiro teve destaque na disputa. Ele pegou duas cobranças e acertou sua batida de pênalti. Apesar disso, a equipe paulista conseguiu avançar à segunda fase da competição.

Bruno foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra a modelo Eliza Samudio, com quem teve Bruno Samudio, goleiro das categorias de base do Botafogo.

Em fevereiro de 2017, Bruno recebeu habeas corpus, deixou o presídio e foi contratado pelo Boa Esporte-MG, mas voltou à cadeia dois meses depois, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Já em julho de 2019, uma nova determinação lhe concedeu o direito à progressão ao regime semiaberto.

Desde então, Bruno passou por outros clubes profissionais e amadores. Ao todo, ele atuou por sete clubes no período: Boa Esporte (MG), Poços de Caldas (MG), Rio Branco (AC), Atlético Carioca (RJ), Búzios (RJ), Orion (time de várzea de São Paulo), União do Bom Destino (ES).

Em janeiro de 2023, a Justiça concedeu a progressão para o livramento condicional. Recentemente, o goleiro esteve presente no Maracanã para acompanhar o empate entre Flamengo e Internacional, pela segunda rodada do Brasileirão.