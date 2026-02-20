Dois torcedores do Benfica que imitaram macaco foram identificadosReprodução de vídeo
Benfica investiga torcedores que imitaram macaco para Vini Jr
Flagrados em vídeo que circula na internet podem ser expulsos do quadro de sócios
Botafogo corre para fechar com reforços e busca por goleiro
Avaliação da diretoria é que elenco precisa de mais nomes para ajudar trabalho de técnico
Ex-Botafogo, Tiquinho Soares é anunciado pelo Mirassol
Santos emprestou centroavante até o fim do ano
Musa do Olimpia exibe corpão em biquíni e leva fãs ao delírio: 'A mais linda'
Leidy Cardozo tem mais de 341 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram
Com recuperação de Cano, Zubeldía ganhará nova opção para ataque; confira alternativas
John Kennedy atuou em todos os 10 jogos do Fluminense no ano
Técnico do Bayern critica Mourinho e defende Vini Jr: 'Não foi fingimento'
Ex-jogador Kompany vê motivos para acreditar que brasileiro sofreu ataque racista