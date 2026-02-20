Estádio do Lanús, La Fortaleza virou ambiente hostil para Flamengo, Fluminense e VascoDivulgação

O Flamengo vivenciou na Argentina o mesmo que Fluminense e Vasco em 2025: a dificuldade em jogar contra o Lanús em seu estádio, conhecido como La Fortaleza. A derrota rubro-negra por 1 a 0 foi o mesmo placar que sofreram os dois arquirrivais quando enfrentaram a equipe na Copa Sul-Americana.
Terror dos cariocas em casa, com três vitórias e nenhum gol sofrido, o Lanús agora tentará repetir contra o Flamengo o que já conseguiu jogando no Rio em 2025: ficar invicto. Se conseguir, será campeão da Recopa.
Lanús invicto no Rio em 2025

Contra o Vasco, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, os argentinos seguraram o 0 a 0, em São Januário, e garantiram o primeiro lugar e a vaga direta às oitavas. Já nas quartas de final, eliminaram o Fluminense ao arrancarem um empate em 1 a 1 no Maracanã.
Agora contra o Flamengo, um novo empate já será suficiente. Os dois se enfrentam pelo jogo de volta da Recopa na quinta-feira (26), às 21h30, no Maracanã.
O que o Flamengo precisa para ser campeão da Recopa

Para o Rubro-Negro, apenas uma vitória simples não será suficiente para conquistar o primeiro título na temporada de 2026. Afinal, com a derrota por 1 a 0 na ida, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença.
em caso de triunfo por um gol de saldo, a decisão será nos pênaltis.