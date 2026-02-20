Bortoleto durante treino no Bahrein - Giuseppe Cacace / AFP

Bortoleto durante treino no BahreinGiuseppe Cacace / AFP

Publicado 20/02/2026 17:56

Encerrados os testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Sakhir, no Bahrein, o brasileiro Gabriel Bortoleto demonstrou otimismo com as melhoras alcançadas pela sua equipe, a Audi, de olho na estreia oficial, no Grande Prêmio da Austrália, no fim de semana de 8 de março.



"Encerramos duas semanas produtivas aqui no Bahrein e, no geral, uma pré-temporada muito movimentada. Acho que a equipe fez um ótimo trabalho: progredimos bastante com o carro desde o início, e isso é muito animador. Ainda há áreas para trabalhar e muito a aprender, mas, no geral, podemos dizer que foi um teste positivo. Agora, o foco se volta para Melbourne: estou ansioso para o início da temporada", disse o brasileiro.

O companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, valorizou a dedicação da escuderia e falou em solidificar os processos acumulados ao longos dos testes.



"Fizemos progressos substanciais, aprendendo a cada dia e dando passos importantes. A equipe se mostrou muito dedicada, respondendo rapidamente aos desafios e implementando soluções com eficácia. Agora temos uma semana para consolidar todo o aprendizado, estudar o terreno e nos preparar minuciosamente para Melbourne", afirmou o alemão.



Líder do projeto da Audi na Fórmula 1, o italiano Mattia Binotto adotou um tom confiante. O time alemão herdou boa parte da estrutura da Sauber, sua antecessora, mas é considerado um conjunto estreante na categoria máxima do automobilismo. Por isso, houve maiores dificuldades na construção do carro e problemas apareceram nos primeiros testes.



