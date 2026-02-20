Luis Henrique comemora gol marcado pela Inter de Milão sobre o Sassuolo - Piero Cruciatti / AFP

Luis Henrique comemora gol marcado pela Inter de Milão sobre o SassuoloPiero Cruciatti / AFP

Rio - Ex-jogador do Botafogo e atualmente na Inter de Milão, o atacante Luis Henrique revelou que esteve muito perto de acertar com o Flamengo. Em entrevista à "ESPN", o atacante de 24 anos contou que estava praticamente fechado com o Rubro-Negro, mas acabou retornando por empréstimo ao Glorioso, clube que o revelou.

"Ali foi uma confusão. O Flamengo veio atrás, né, mas não saiu na mídia. Logo depois, eu já tinha meio que acertado com o Flamengo. Entre eu e o Flamengo estava tudo certo, precisava acertar com o (Olympique) Marselha. No meio dessa negociação, o Botafogo vem, e sai na mídia que o Botafogo me queria. E depois disso, sai (na mídia a) do Flamengo", explicou Luis Henrique.



"Eu meio que estava certo, então deu a entender que eu tinha negado o Botafogo para ir ao Flamengo, mas não foi isso. Acabou que o Botafogo entrou em negociação com o Marseille, e a do Flamengo não deu certo. Eles saíram fora, e eu já estava ambientado no Botafogo, tinha muitos amigos ali, conhecia bem o clube", completou.