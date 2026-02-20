Luis Henrique comemora gol marcado pela Inter de Milão sobre o SassuoloPiero Cruciatti / AFP
"Ali foi uma confusão. O Flamengo veio atrás, né, mas não saiu na mídia. Logo depois, eu já tinha meio que acertado com o Flamengo. Entre eu e o Flamengo estava tudo certo, precisava acertar com o (Olympique) Marselha. No meio dessa negociação, o Botafogo vem, e sai na mídia que o Botafogo me queria. E depois disso, sai (na mídia a) do Flamengo", explicou Luis Henrique.
"Eu meio que estava certo, então deu a entender que eu tinha negado o Botafogo para ir ao Flamengo, mas não foi isso. Acabou que o Botafogo entrou em negociação com o Marseille, e a do Flamengo não deu certo. Eles saíram fora, e eu já estava ambientado no Botafogo, tinha muitos amigos ali, conhecia bem o clube", completou.
Em sua segunda passagem pelo Botafogo, chegando ao clube na segunda metade de 2022, disputou dez jogos. Já em 2023, marcou seis gols e deu quatro assistências em 59 partidas. O atacante afirmou que, apesar de o retorno não ter terminado como gostaria, o período foi importante para sua carreira:
"Não terminou da forma como eu queria, mas foi muito importante para mim essa volta. Tive tempo de jogo, disputei o Brasileirão, que não tinha jogado no começo. Foi um período que me fez crescer muito e voltar com uma cabeça diferente para a Europa", afirmou.
