Taças da Libertadores e da Sul-AmericanaDivulgação / Conmebol

Paraguai - A Conmebol anunciou, nesta sexta-feira (20), que os sorteios da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana acontecerão no dia 19 de março (quinta-feira), a partir das 20h.
O Brasil conta com seis classificados para a fase de grupos da Libertadores neste momento. São eles: Flamengo; Fluminense; Corinthians; Palmeiras; Cruzeiro; e Mirassol.
Já Botafogo e Bahia estão na preliminar da Libertadores. Os dois times buscam avançar à terceira fase e, na sequência, conquistar a vaga na fase de grupos da competição continental.
Na Sul-Americana, o país também tem seis classificados para a fase de grupos: Red Bull Bragantino; Atlético-MG; Santos; Grêmio; São Paulo; e Vasco.