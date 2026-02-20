Taças da Libertadores e da Sul-Americana - Divulgação / Conmebol

Taças da Libertadores e da Sul-AmericanaDivulgação / Conmebol

Publicado 20/02/2026 17:14 | Atualizado 20/02/2026 17:19

Paraguai - A Conmebol anunciou, nesta sexta-feira (20), que os sorteios da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana acontecerão no dia 19 de março (quinta-feira), a partir das 20h.

O Brasil conta com seis classificados para a fase de grupos da Libertadores neste momento. São eles: Flamengo; Fluminense; Corinthians; Palmeiras; Cruzeiro; e Mirassol.

Anote na agenda de março! Vem aí o sorteio da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores.



Rumo à #GloriaEterna! pic.twitter.com/0oIuAGrzI2 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) February 20, 2026

Já Botafogo e Bahia estão na preliminar da Libertadores. Os dois times buscam avançar à terceira fase e, na sequência, conquistar a vaga na fase de grupos da competição continental.

Na Sul-Americana, o país também tem seis classificados para a fase de grupos: Red Bull Bragantino; Atlético-MG; Santos; Grêmio; São Paulo; e Vasco.