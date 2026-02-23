Dan Hooker está envolvido em grande polêmica no meio do MMA(Foto: Reprodução/UFC)
A resposta do atleta do UFC foi publicada em seu perfil no "X" (antigo Twitter), onde adotou um tom de deboche ao comentar as acusações. Sem confirmar ou negar o suposto relacionamento com a mulher, o lutador sugeriu que as declarações seriam fruto de rejeição, evitando abordar diretamente os detalhes expostos.
“O que eu perdi? Não me diga, agora eu sou gay? (risos) Nada como uma mulher rejeitada“, escreveu Hooker, em uma postagem que rapidamente repercutiu entre fãs e membros da comunidade do MMA.
A polêmica ganhou novos contornos com o envolvimento de familiares. O ex-jogador de futebol Andy Bernal, sogro do lutador do UFC, fez duras críticas públicas ao peso-leve, indicando um possível desgaste na relação familiar. Em publicação nas redes sociais, Bernal não poupou palavras ao atacar o comportamento do genro e chegou a desafiá-lo diretamente.
“Essa é uma mensagem para Dan Hooker, cara durão, lutador do UFC. Anos atrás, eu escrevi no meu livro, na minha biografia, que você era um bom homem. O tempo revelou que você é um m. Você f com as pessoas erradas. Minha filha e minhas netas merecem algo melhor, elas não merecem um m* como você. Você quer resolver isso, venha me ver cara a cara. Se você é uma p* de um homem, se ainda resta algo em você, venha me ver pessoalmente. Mas você não é esse cara. Você fala muito, mas entra no cage e, na maioria das vezes, leva uma surra. Esse cara de 59 anos vai te dar uma surra também, garoto”, disparou.
Segundo o relato de Keek Grace, o relacionamento com Dan Hooker teria começado após os dois se conhecerem em uma boate de striptease e se estendido por aproximadamente dois anos. A mulher afirma que decidiu encerrar a relação ao descobrir supostas traições do atleta do UFC, incluindo envolvimentos com outros homens. Ela também alegou que a esposa do lutador teria conhecimento do caso e mantinha uma relação cordial com ela.
Apesar da grande repercussão do episódio nas redes sociais e dentro da comunidade do MMA, Hooker optou por não entrar em detalhes sobre as acusações. Até o momento, o neozelandês não apresentou uma versão completa dos fatos, mantendo a postura de tratar o assunto com ironia enquanto o caso segue gerando debates fora do octógono.
