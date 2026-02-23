Dan Hooker está envolvido em grande polêmica no meio do MMA - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 23/02/2026 09:00

O peso-leve Dan Hooker se manifestou publicamente após ver seu nome envolvido em uma polêmica nos bastidores do UFC. O lutador neozelandês foi acusado por Keek Grace, que afirma ter mantido um relacionamento extraconjugal com o atleta por cerca de dois anos, de tê-la traído com outro homem. Diante da repercussão do caso, Hooker utilizou suas redes sociais para reagir de forma irônica às alegações.



A resposta do atleta do UFC foi publicada em seu perfil no "X" (antigo Twitter), onde adotou um tom de deboche ao comentar as acusações. Sem confirmar ou negar o suposto relacionamento com a mulher, o lutador sugeriu que as declarações seriam fruto de rejeição, evitando abordar diretamente os detalhes expostos.