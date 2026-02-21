Até o momento, Dan Hooker não se pronunciou oficialmente(Foto: Reprodução/Instagram)
As alegações vieram a público por meio de Keek Grace, que, em suas redes sociais, afirmou ter encerrado o relacionamento ao descobrir uma suposta traição de Dan Hooker com outro homem. Segundo o relato, a mulher divulgou capturas de tela e imagens que teriam sido obtidas do celular do atleta, apresentando conteúdos que, de acordo com ela, sustentariam suas acusações e revelariam detalhes da rotina pessoal do lutador do UFC fora do ambiente competitivo.
Além dos supostos registros, Keek também publicou um vídeo - posteriormente removido - no qual detalhava o relacionamento e contextualizava como teria conhecido o atleta. De acordo com a própria, o contato inicial teria ocorrido em uma casa noturna onde trabalhava, o que teria dado início ao envolvimento entre ambos. O material rapidamente se espalhou nas redes sociais, ampliando a visibilidade do caso dentro da comunidade do MMA.
Entre os pontos mais sensíveis das declarações, Keek Grace afirmou que o lutador teria envolvimento com práticas de troca de casais e que teria oferecido uma quantia em dinheiro para que ela permanecesse em silêncio. A mulher também mencionou ter sido vítima de abuso durante o relacionamento, embora não tenha detalhado publicamente as circunstâncias dessas alegações, o que levanta preocupações adicionais sobre a gravidade do caso.
Até o momento, Dan Hooker não se pronunciou oficialmente sobre as acusações. O silêncio do atleta do UFC ocorre em meio à rápida disseminação do tema nas redes sociais e dentro do noticiário especializado, cenário que pode impactar sua imagem pública enquanto a comunidade aguarda um posicionamento ou esclarecimento por parte do lutador.
