Até o momento, Dan Hooker não se pronunciou oficialmente(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 21/02/2026 16:00 | Atualizado 21/02/2026 16:10

Uma controvérsia envolvendo Dan Hooker, atleta da divisão peso-leve do UFC, ganhou grande repercussão nos bastidores do MMA nesta semana. O neozelandês, atualmente posicionado entre os principais nomes da categoria até 70kg, teve aspectos de sua vida pessoal expostos por uma mulher que afirma ter mantido um relacionamento extraconjugal com o lutador por aproximadamente dois anos.



As alegações vieram a público por meio de Keek Grace, que, em suas redes sociais, afirmou ter encerrado o relacionamento ao descobrir uma suposta traição de Dan Hooker com outro homem. Segundo o relato, a mulher divulgou capturas de tela e imagens que teriam sido obtidas do celular do atleta, apresentando conteúdos que, de acordo com ela, sustentariam suas acusações e revelariam detalhes da rotina pessoal do lutador do UFC fora do ambiente competitivo.



Além dos supostos registros, Keek também publicou um vídeo - posteriormente removido - no qual detalhava o relacionamento e contextualizava como teria conhecido o atleta. De acordo com a própria, o contato inicial teria ocorrido em uma casa noturna onde trabalhava, o que teria dado início ao envolvimento entre ambos. O material rapidamente se espalhou nas redes sociais, ampliando a visibilidade do caso dentro da comunidade do MMA.

Ainda conforme os relatos divulgados, Dan Hooker teria arcado com despesas pessoais da mulher durante o período em que estiveram juntos, incluindo presentes de alto valor e custos do dia a dia, com o objetivo de afastá-la de seu antigo trabalho. A mulher também alegou que a esposa do atleta peso-leve do UFC teria conhecimento da relação extraconjugal, afirmando que mantinha uma convivência cordial com ela, o que adiciona mais complexidade às acusações apresentadas.



Entre os pontos mais sensíveis das declarações, Keek Grace afirmou que o lutador teria envolvimento com práticas de troca de casais e que teria oferecido uma quantia em dinheiro para que ela permanecesse em silêncio. A mulher também mencionou ter sido vítima de abuso durante o relacionamento, embora não tenha detalhado publicamente as circunstâncias dessas alegações, o que levanta preocupações adicionais sobre a gravidade do caso.