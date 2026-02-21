Johny exaltou o potencial do Outboxing Fight Night - (Foto: Divulgação)

Publicado 21/02/2026 11:00 | Atualizado 21/02/2026 16:05

O crescimento do Outboxing Fight Night no cenário nacional vem chamando a atenção não apenas do público, mas também de quem acompanha de perto os bastidores do evento. Para Johny Viccari, apresentador e repórter do OFN, o projeto já se diferencia por conseguir romper a bolha tradicional do Boxe e dialogar com públicos que vão além dos fãs mais fiéis da modalidade.



Segundo Viccari, o Boxe profissional brasileiro ainda carece de eventos que consigam alcançar pessoas que não consomem o esporte no dia a dia. E ele aponta que algumas experiências recentes mostraram que é possível transformar o Boxe em entretenimento acessível, sem perder a essência esportiva. “O Outboxing Fight Night tem um potencial absurdo. Existem poucos eventos de Boxe profissional no Brasil que realmente conseguem penetrar na sociedade e atingir pessoas que não necessariamente praticam ou acompanham o esporte, mas que assistem por entretenimento”, avaliou.