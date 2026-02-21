Johny exaltou o potencial do Outboxing Fight Night (Foto: Divulgação)
Segundo Viccari, o Boxe profissional brasileiro ainda carece de eventos que consigam alcançar pessoas que não consomem o esporte no dia a dia. E ele aponta que algumas experiências recentes mostraram que é possível transformar o Boxe em entretenimento acessível, sem perder a essência esportiva. “O Outboxing Fight Night tem um potencial absurdo. Existem poucos eventos de Boxe profissional no Brasil que realmente conseguem penetrar na sociedade e atingir pessoas que não necessariamente praticam ou acompanham o esporte, mas que assistem por entretenimento”, avaliou.
Para ele, o diferencial do OFN está no equilíbrio entre marketing, espetáculo e respeito à nobre arte. Viccari destaca que o evento não aposta em lutas caricatas ou apenas em influenciadores, mas em atletas preparados e confrontos bem construídos. “É possível resgatar o Boxe bem jogado, bem trabalhado, bem boxeado, misturando estratégias de marketing com entretenimento e, principalmente, com bom esporte. Bons atletas fazendo boas lutas”.
Olhando para o futuro, Viccari acredita que o Outboxing Fight Night não tem limites de crescimento e vê o projeto com todos os elementos para se tornar o principal evento de Boxe profissional do país. “Eu não vejo muito um template que impeça o Outboxing de se tornar o maior evento do Brasil”, projetou, ressaltando a capacidade do evento de dialogar com diferentes camadas do público.
Sobre a aguardada terceira edição, o OFN 3, Viccari mantém o mistério, mas garante que a proposta segue o mesmo padrão de crescimento. “As informações são guardadas a sete chaves, mas eu sei que o que está sendo preparado é um grande evento, com boas novidades, boas lutas e bons atletas”.
De acordo com o repórter, a equipe já trabalha para entregar uma experiência ainda mais completa dentro e fora do ringue. A missão? Contar histórias e transmitir emoção. “A gente documenta desde a trajetória dos boxeadores até o pós-luta, quando as histórias ficam completas. O mais importante é passar para quem assiste uma boa emoção - essa é a nossa missão”, concluiu.
