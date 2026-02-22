Poatan compartilhou vídeo com 110kg e pode subir para o peso-pesado - (Foto: Reprodução)

Poatan compartilhou vídeo com 110kg e pode subir para o peso-pesado(Foto: Reprodução)

Publicado 22/02/2026 10:00

O atual campeão meio-pesado do UFC, Alex Poatan, voltou a ganhar destaque no cenário do MMA ao publicar um vídeo que reacende as especulações sobre uma possível mudança para a divisão dos pesos-pesados. O brasileiro, que já demonstrou interesse em buscar novos desafios na organização, tem intensificado os indícios de que pode tentar consolidar um feito histórico ao disputar - e conquistar - cinturões em três categorias diferentes.



Na gravação divulgada nas redes sociais, o striker paulista aparece se pesando e revela estar com 110 kg - número significativamente acima do limite da divisão até 93kg, na qual é o atual campeão. A publicação rapidamente repercutiu entre fãs e analistas, principalmente pelo contexto recente de declarações e mensagens enigmáticas do atleta, que vêm sendo interpretadas como sinais claros de uma possível subida de categoria.



“Chegou a hora da verdade. Bora ver. 110kg. Acho que é por causa da camiseta, espera aí [risos]. C***, velho, 110. Então, chama!”, brincou.