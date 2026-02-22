Poatan compartilhou vídeo com 110kg e pode subir para o peso-pesado(Foto: Reprodução)
Na gravação divulgada nas redes sociais, o striker paulista aparece se pesando e revela estar com 110 kg - número significativamente acima do limite da divisão até 93kg, na qual é o atual campeão. A publicação rapidamente repercutiu entre fãs e analistas, principalmente pelo contexto recente de declarações e mensagens enigmáticas do atleta, que vêm sendo interpretadas como sinais claros de uma possível subida de categoria.
“Chegou a hora da verdade. Bora ver. 110kg. Acho que é por causa da camiseta, espera aí [risos]. C***, velho, 110. Então, chama!”, brincou.
Aos 38 anos, Alex Poatan vive uma fase consolidada dentro da organização, acumulando conquistas relevantes em múltiplas divisões. Ex-campeão dos médios e atual detentor do título meio-pesado, o brasileiro construiu sua trajetória com base em um estilo de trocação de alto impacto, marcado pelo poder de nocaute e controle de distância. Caso confirme a mudança para os pesos-pesados, o paulista poderá entrar para a história como o primeiro atleta do UFC a conquistar cinturões em três categorias distintas.
O possível movimento também levanta discussões estratégicas. Entre os pesados, Poatan enfrentaria adversários naturalmente maiores e com maior capacidade de absorção de golpes, o que exigiria ajustes técnicos, especialmente na defesa de quedas e no controle de clinch, áreas tradicionalmente exploradas contra strikers de perfil semelhante. Por outro lado, seu alcance, precisão e potência podem se manter como diferenciais competitivos relevantes na divisão até 120kg.
Apesar da crescente expectativa, ainda não há confirmação oficial sobre uma eventual mudança de categoria ou definição de adversário. Nos bastidores, Alex Poatan segue mantendo o mistério, enquanto aguarda a formalização de seu próximo compromisso. Em recente entrevista, o brasileiro indicou que as negociações estão em estágio avançado, o que sugere que um anúncio pode ocorrer em breve e esclarecer de vez os próximos passos de sua trajetória no Ultimate.
