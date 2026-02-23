Evertton Araújo em ação pelo Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 23/02/2026 16:44 | Atualizado 23/02/2026 16:50

Rio - Evertton Araújo valorizou as oportunidades no Flamengo . Após a vitória sobre o Madureira por 3 a 0 no Maracanã, válida pelo jogo de ida da semifinal do Carioca, o volante deu destaque para sua dedicação e busca por evolução no Rubro-Negro.

"Sou um cara que se dedica bastante, sempre estou procurando melhorar, sempre fico depois do treino para evoluir. Me cuidei bastante nas férias também. Estou muito feliz de estar ajudando o Flamengo. Estou podendo corresponder com as oportunidades que tenho ganhado. Isso me deixa muito feliz", disse Evertton Araújo, na zona mista do Maracanã.

O camisa 52 despertou o interesse do Grêmio e de outros clubes, mas permaneceu no Rubro-Negro . Ele citou o reconhecimento pelo seu trabalho e se declarou ao Flamengo.

"É sempre bom meu trabalho ser reconhecido, mas eu estou muito feliz aqui no Flamengo, muito feliz pelas oportunidades que venho ganhando. É o time do meu coração. Espero estar aqui e dar muita alegria para a torcida e continuar ganhando títulos", afirmou o volante.

Recentemente, Filipe Luís fez elogios a Evertton Araújo. Na entrevista coletiva do dia 15, após a vitória sobre o Botafogo por 2 a 1, o técnico destacou que o volante é "uma peça fundamental".

"O Evertton é um jogador que tem a minha confiança. Ele sabe disso, sente isso. O jogador sente no aperto de mão do treinador. Ele sabe que tem a minha confiança, independentemente dos momentos que já foi criticado, dos momentos que esteve muito bem. Não podemos esquecer que ele foi o titular da final da Copa do Brasil nos dois jogos e foi dos melhores. Isso em 2024. Ele está cada vez evoluindo mais", ressaltou Filipe Luís.

"Se o Evertton Araújo sair para um time europeu, não tenho dúvida que vai ser muito mais valorizado do que aqui no Brasil. O perfil de estilo de jogo dele não é o mais atrativo aos olhos do torcedor, mas para os treinadores não... Tanto é que recebeu inúmeras ofertas para poder sair no fim do ano e seguramos porque, para mim, é uma peça fundamental", concluiu.