Evertton Araújo em ação pelo FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Evertton Araújo valoriza oportunidades e se declara ao Flamengo: 'Time do meu coração'
Recentemente, o técnico Filipe Luís destacou que ele é uma peça fundamental
Jornais europeus destacam eliminação do Santos no Paulista: 'Mais uma fracasso de Neymar'
Atacante, de 34 anos, falhou em primeiro gol do Novorizontino
Vídeo! Troféu original da Copa do Mundo chega ao Brasil e será exposto no Rio nesta terça
Cerimônia no Forte de Copacabana contará com ativações imersivas e estações temáticas
Nonato volta a sentir dores na coxa e vira dúvida para sequência do Fluminense
Volante preocupa comissão técnica para duelos contra Palmeiras e Vasco
Presidente do Barcelona conta que Messi não o cumprimentou em prêmio Bola de Ouro de 2023
Argentino, de 38 anos, defende o Inter Miami
Contra perda de tempo por 'cera', Fifa propõe nova regra
Ideia é prejudicar jogadores que simulam lesões para receber atendimento médico no campo
