Espanha - O Valencia anunciou, nesta segunda-feira (23), a contratação de Renzo Saravia, lateral-direito com passagem pelo Botafogo. O vínculo do jogador com o clube espanhol vai até o fim da atual temporada europeia.
"Estou feliz, muito feliz com esta oportunidade no Clube e muito motivado para o que está por vir. A sensação é ótima, as primeiras horas também conhecendo as instalações do clube. Acabei de conhecer meus companheiros de equipe", disse Saravia, ao site do clube.
"Recebi outras propostas interessantes, mas quando o Valencia CF surgiu, não hesitei nem por um minuto. É uma oportunidade muito importante para mim. Vir para LaLiga e jogar com os melhores é um grande diferencial. Estou feliz com a decisão. Minha ideia será sempre dar o meu melhor", completou.
Saravia foi a terceira contratação da Era John Textor no Botafogo. Ele defendeu a camisa do time carioca ao longo da temporada de 2022. No total, disputou 29 partidas, não marcou gols e deu duas assistências.
Sem ter o vínculo renovado com o Botafogo, ele reforçou o Atlético-MG em 2023. Ele permaneceu no Galo até 2025. O lateral-direito estava livre no mercado até fechar com o Valencia.