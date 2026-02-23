Saravia fechou com o Valencia - Divulgação/Valencia

Publicado 23/02/2026 16:01 | Atualizado 23/02/2026 16:04

Espanha - O Valencia anunciou, nesta segunda-feira (23), a contratação de Renzo Saravia, lateral-direito com passagem pelo Botafogo . O vínculo do jogador com o clube espanhol vai até o fim da atual temporada europeia.

"Estou feliz, muito feliz com esta oportunidade no Clube e muito motivado para o que está por vir. A sensação é ótima, as primeiras horas também conhecendo as instalações do clube. Acabei de conhecer meus companheiros de equipe", disse Saravia, ao site do clube.

"Recebi outras propostas interessantes, mas quando o Valencia CF surgiu, não hesitei nem por um minuto. É uma oportunidade muito importante para mim. Vir para LaLiga e jogar com os melhores é um grande diferencial. Estou feliz com a decisão. Minha ideia será sempre dar o meu melhor", completou.



Saravia foi a terceira contratação da Era John Textor no Botafogo . Ele defendeu a camisa do time carioca ao longo da temporada de 2022. No total, disputou 29 partidas, não marcou gols e deu duas assistências.