Joan Laporta é o presidente do BarcelonaAFP
Presidente do Barcelona conta que Messi não o cumprimentou em prêmio Bola de Ouro de 2023
Argentino, de 38 anos, defende o Inter Miami
Presidente do Barcelona conta que Messi não o cumprimentou em prêmio Bola de Ouro de 2023
Argentino, de 38 anos, defende o Inter Miami
Contra perda de tempo por 'cera', Fifa propõe nova regra
Ideia é prejudicar jogadores que simulam lesões para receber atendimento médico no campo
Clube da Espanha anuncia a contratação de Saravia, lateral ex-Botafogo
Um dos primeiros reforços da Era John Textor, o argentino defendeu o Glorioso na temporada de 2022
Premier League reabre debate sobre impunidade nas redes após fim de semana 'terrível' de racismo
Ao menos quatro jogadores do Campeonato Inglês receberam ataques preconceituosos na internet nos últimos dias
Flamengo reforça importância de Luiz Araújo: 'Altíssimo nível'
Atacante, de 29 anos, foi alvo do Atlético-MG
Botafogo negocia contratação de dois laterais-esquerdos
Além de Paulo Otávio, do Al-Sadd, clube tem conversas com outro atleta para posição, considerada carente
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.