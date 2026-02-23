Joan Laporta é o presidente do Barcelona - AFP

Publicado 23/02/2026 16:20

Rio - A relação de Joan Laporta com Lionel Messi não é boa. O atual presidente do Barcelona contou sobre um encontro que teve com o argentino em 2023, na premiação do Bola de Ouro. Segundo o espanhol, ele tentou cumprimentar o craque, mas não recebeu uma recepção amigável.

"Houve um incidente na cerimônia da Bola de Ouro, quando fui cumprimentá-lo, e ele decidiu que não deveríamos nos cumprimentar", afirmou em entrevista à "Catalunya Ràdio".

Em evento de campanha realizado no último sábado (21), o pré-candidato à presidência do Barcelona, Victor Font, colocou Lionel Messi no centro de seu projeto político para o clube. Caso vença a eleição marcada para 16 de março, Font diz que pretende trabalhar para viabilizar o retorno do ídolo aos gramados do Barça e garantir uma despedida em campo, algo que, segundo ele, não aconteceu quando o argentino deixou o clube em 2021. Laporta disputa a eleição com ele.

Lionel Messi tem contrato com o Inter Miami até dezembro de 2028. Aos 38 anos, é provável que o argentino cumpra seu vínculo e encerre a carreira na equipe dos Estados Unidos.