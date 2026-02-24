Hakimi é destaque do PSG e da seleção de MarrocosAFP
Astro de adversário do Brasil na Copa será julgado por estupro
Hakimi, do PSG e de Marrocos, nega acusação: 'A verdade virá à tona'
Astro de adversário do Brasil na Copa será julgado por estupro
Hakimi, do PSG e de Marrocos, nega acusação: 'A verdade virá à tona'
Com aval de Zubeldía, atacante pressiona clube argentino para aceitar oferta do Fluminense
Gabriel Ávalos, de 35 anos, defende o Independiente, de Avellaneda
Sem Filipe Luís, jogadores se reúnem e tomam as rédeas da situação no Mengão
Às vésperas de mais uma decisão, bastidores do time fervem
Prestianni viaja com Benfica e recebe apoio de presidente por ataque a Vini Jr
Rui Costa questiona punição que tirou jogador argentino do duelo de volta contra o Real Madrid
Dispensado pelo UFC, brasileiro assina com evento de MMA russo; saiba mais
Peso-pesado Jailton Malhadinho agora vai lutar por nova organização
Flamengo acerta com dois novos patrocinadores para o uniforme do time profissional
Rubro-Negro aguarda a aprovação dos contratos no Conselho Deliberativo para estampar marcas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.