Vini Jr disse que sofreu ataque racista de PrestianniPatricia De Mello / AFP
Prestianni viaja com Benfica e recebe apoio de presidente por ataque a Vini Jr
Rui Costa questiona punição que tirou jogador argentino do duelo de volta contra o Real Madrid
Confiança na palavra do jogador
O que pode acontecer com Prestianni
