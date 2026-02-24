Vini Jr disse que sofreu ataque racista de Prestianni - Patricia De Mello / AFP

Publicado 24/02/2026 10:21

A suspensão preventiva de Gianluca Prestianni para o confronto decisivo com o Real Madrid não o impediu de viajar à Espanha e acompanhar os companheiros. Antes do embarque da delegação, nesta terça-feira (24), o presidente do Benfica, Rui Costa, defendeu o argentino da acusação de ataque racista contra Vini Jr, no jogo de ida entre as duas equipes, pela eliminatória da Liga dos Campeões.

Confiança na palavra do jogador



Rui Costa exaltou o caráter de Prestianni, acusado de ter chamado Vini Jr de 'mono' (macaco em espanhol), em confusão após o gol do brasileiro na vitória por 1 a 0 do Real Madrid.



"Não estou em campo para saber o que foi dito ou não. Em uma situação daquelas, muita coisa é falada. O que acreditamos é na palavra do nosso jogador. Prestianni está sendo rotulado como racista, mas ele é tudo, menos racista. Posso garantir", disse o dirigente português.



O dirigente também contestou a punição provisória da Uefa. "Entendemos que nada está provado e não se justifica a ausência do jogador nesta partida", afirmou.

"Ainda não saiu a decisão final, aguardamos o desfecho do processo."



O que pode acontecer com Prestianni



Prestianni está sob investigação da Uefa e já prestou depoimento na última semana. Caso seja considerado culpado por comportamento discriminatório, o jogador argentino pode receber punição de até 10 partidas em competições internacionais.



Quando será Real Madrid x Benfica

As duas equipes se enfrentam na quarta-feira (25), no Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília), pela partida de volta da fase eliminatória da Liga dos Campeões. Por ter vencido fora de casa por 1 a 0, a equipe merengue pode até empatar que se garante nas oitavas de final.





