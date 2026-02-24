Lamine Yamal em campo pelo Barcelona - Josep Lago / AFP

Publicado 24/02/2026 09:30

Espanha - O Barcelona teria rejeitado uma oferta de 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão na cotação atual) por Lamine Yamal antes da renovação de contrato do jogador espanhol de 18 anos, afirmou o ex-diretor do clube, Joan Soler, à rádio SER nesta segunda-feira.

"Recebemos uma oferta de 250 milhões de euros por Lamine. Foi discutida entre os agentes. Surgiu quando Lamine estava prestes a renovar seu contrato. Não precisamos esconder isso", declarou Soler, sem especificar a origem da oferta.

Também nesta segunda-feira, segundo o portal de notícias "Jijantes", especializado no Barcelona, o presidente Joan Laporta, que busca a reeleição em 15 de março, teria mencionado uma oferta de 250 milhões de euros por Yamal quando o jogador tinha 17 anos.

Em novembro de 2024, Enric Masip, assessor de Laporta, já havia insinuado uma oferta do PSG nesse valor à imprensa espanhola, antes de o clube francês negar a informação ao jornal L'Équipe.

Laporta, de 63 anos, liderava o clube catalão desde 2021, após uma primeira passagem entre 2003 e 2010. Soler é considerado uma figura-chave no grupo do ex-presidente e faz parte de sua equipe de campanha.



No entanto, Laporta apresentou sua renúncia no início de fevereiro para poder concorrer à reeleição em 15 de março. Ele é considerado o favorito nestas eleições. Lamine Yamal, de 18 anos, joga no Barça desde as categorias de base. Ele tem contrato com o clube até 2031.