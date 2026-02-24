Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano - Divulgação

Publicado 24/02/2026 23:04

O coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, recebeu a Medalha Tiradentes na noite desta terça-feira (24), em sessão solene no Palácio Tiradentes, no Centro do Rio. O técnico Carlo Ancelotti marcou presença e prestigiou o dirigente.

"Agradeço a todos que aqui estão, tantos amigos da vida e do futebol, presidentes e vice-presidentes com os quais trabalhei. Ser homenageado nessa Casa centenária, que leva o nome de uma figura que nos transmite luta, coragem e ética, é um reconhecimento muito grande. O carioca é um povo reconhecido pelo mundo inteiro por saber receber as pessoas. E eu, gaúcho, também sempre me senti em casa no Rio e, hoje, recebo essa Medalha tão distinta aqui. Levarei esse dia no coração para toda minha vida", disse emocionado Rodrigo Caetano, que esteva acompanhado da mulher e dos três filhos.

A Medalha Tiradentes é a mais alta honraria concedia pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Ela é dedicada a personalidades ou instituições que se destacam por serviços relevantes prestados à sociedade e ao estado do Rio.

Na solenidade, Rodrigo Caetano foi homenageado com um vídeo que narrou sua carreira pós-jogador, desde o RS Futebol, em 2003, até chegar à CBF, em 2024, passando por Grêmio, Vasco (2x), Fluminense, Flamengo, Internacional e Atlético-MG.