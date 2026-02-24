Carlo Ancelotti e Rodrigo CaetanoDivulgação
Com a presença de Ancelotti, Rodrigo Caetano recebe a Medalha Tiradentes no Rio
Coordenador celebrou o recebimento da honraria
Botafogo busca a contratação de zagueiro que também está na mira do Fluminense
Alvinegro quer reforçar o setor
Telles projeta Botafogo x Nacional Potosí: 'Tratando como jogo da nossa vida'
A partida acontecerá nesta quarta-feira (24), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos
Messi admite arrependimento por não aprender inglês quando criança: 'Se sente meio ignorante'
Ele ainda ressaltou que incentiva os filhos a aproveitarem as oportunidades
Neymar cobra evolução do Santos após eliminação no Paulistão
Camisa 10 falou rapidamente na chegada ao CT Rei Pelé e destacou o sentimento de tristeza no ambiente
Vídeo! De contrato renovado, Martinelli exalta o Fluminense: 'Amo demais esse clube'
Novo vínculo do volante com o Tricolor vai até o fim de 2030
