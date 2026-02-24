Neymar em campo pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Publicado 24/02/2026 21:00

Rio - A eliminação do Santos nas quartas de final do Campeonato Paulista gerou um clima de forte frustração no ambiente do clube. Após a derrota para o Novorizontino por 2 a 1, o sentimento foi externado por Neymar na chegada ao CT Rei Pelé, nesta terça-feira (24), onde o atacante comentou o cenário atual.

Abordado por torcedores e pela imprensa na entrada do centro de treinamento, o camisa 10 resumiu o momento vivido pelo elenco santista após o revés no estadual. "Tristeza! O sentimento é de tristeza, precisamos melhorar", afirmou o jogador em declaração rápida ao canal "De Olho no Peixe".



O confronto contra o Novorizontino marcou apenas a segunda partida de Neymar na atual temporada. O craque retornou recentemente aos gramados após se recuperar de uma artroscopia no joelho esquerdo e ainda busca readquirir o ritmo de jogo ideal neste início de ano.

Agora, o Peixe concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro, onde volta a campo nesta quinta-feira (26) para enfrentar o Vasco, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. A equipe busca a recuperação imediata no torneio nacional, já que soma apenas um ponto em três rodadas e ocupa a zona de rebaixamento.