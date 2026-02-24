Lucas Braathen se despediu dos Jogos Olímpicos de Inverno com uma medalha de ouroDimitar Dilkoff / AFP
Globo alcança 84,5 milhões de pessoas com transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno
Evento foi realizado em Milão-Cortina e terminou no último domingo (22)
Globo alcança 84,5 milhões de pessoas com transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno
Evento foi realizado em Milão-Cortina e terminou no último domingo (22)
Bodo/Glimt volta a vencer a Inter de Milão e vai às oitavas da Liga dos Campeões
Atlético de Madrid, Newcastle e Bayer Leverkusen também avançaram
Savarino deve ser titular contra Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro
Jogador pode ser opção em meio ao desfalque de Canobbio, expulso no último jogo
Ídolo do Atlético de Madrid exalta Filipe Luís e abre portas para retorno no futuro
Espanhol diz manter contato frequente com o treinador do Flamengo e destaca sucesso no início da nova carreira
Portuguesa identifica autores de ofensas racistas contra Hugo Souza e anuncia punição
Clube paulista informou que 'as respectivas identidades serão encaminhadas às autoridades'
Onda de violência no México preocupa Fifa para repescagem da Copa do Mundo, diz jornal
Entidade não descarta transferência de jogos caso não haja garantia de segurança para atletas, comissões, dirigentes e torcedores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.