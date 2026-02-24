Lucas Braathen se despediu dos Jogos Olímpicos de Inverno com uma medalha de ouro - Dimitar Dilkoff / AFP

Publicado 24/02/2026 19:30

Rio - Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina terminou no último domingo (22). A edição foi histórica para o esporte brasileiro, não apenas pelo desempenho dos atletas nas competições, coroado com a medalha de ouro inédita para o país, mas também pela grande repercussão. A Globo alcançou 84,5 milhões de pessoas com as transmissões feitas pela TV Globo, SporTV, GE TV e toda cobertura multiplataforma.

A cerimônia de abertura, exibida ao vivo na TV Globo, pela primeira vez na história do evento, no SporTV 2 e também na GE TV, alcançou mais de 29 milhões de pessoas. Já a cobertura do Esqui Alpino, modalidade que deu ao Brasil a inédita medalha de ouro, conquistada por Lucas Braathen, realizada no sábado de carnaval, dia 14, foi acompanhada por quase 10 milhões de espectadores nas plataformas Globo.

As tardes de transmissões ao vivo dos Jogos de Inverno na TV Globo atraíram um novo público para a faixa vespertina (12h às 18h): 4,8 milhões de telespectadores que acompanharam as exibições nesse período não estavam presentes nessa mesma faixa nas quatro semanas anteriores ao evento. Somente em São Paulo, a transmissão da TV Globo da conquista do primeiro pódio olímpico brasileiro registrou audiência 12% superior à média da faixa na comparação com os quatro sábados anteriores.

O SporTV 2, que tradicionalmente exibe as modalidades olímpicas e dedicou aos Jogos mais de 242 horas de sua programação, exibindo a maior parte das competições, foi o mais assistido da TV por assinatura durante todo o período do evento. Em comparação com a última edição, disputada em Pequim, em 2022, o canal registrou crescimento de 18% no total do dia.

Já o público jovem (entre 18 e 34 anos) teve um aumento de 352% em relação as quatro semanas anteriores aos Jogos. No YouTube, a GE TV destacou-se pela forte presença de público jovem, já que 60% da audiência dos Jogos Olímpicos de Inverno foi formada por pessoas de até 34 anos.

Outro destaque da cobertura foram as transmissões de patinação artística, modalidade mais assistida pelo público e que representaram 28% da audiência total do canal. No Globoplay, o SporTV 2 e o SporTV 4K, que transmitiu a competição com som e imagem em Ultra HD, disponíveis para os assinantes do pacote Premium, foram responsáveis por 33% do total de horas consumidas na plataforma durante o período.

