Viola jogou pelo Vasco entre 1999 e 2001Getty Images / Matthew Ashton
Campeão mundial pela Seleção e ex-Vasco, Viola é condenado a três anos de prisão
Sentença foi convertida em prestação de serviços comunitários
Bia Haddad perde em estreia no México e mantém má fase em 2026
Brasileira foi derrotada pela britânica Katie Boulter por 2 sets a 0
Com lesão no joelho, Mbappé deve desfalcar Real Madrid contra Benfica
Jogo da volta pela repescagem da Liga dos Campeões será nesta quarta-feira (25)
Após deixar o Botafogo, primeiro reforço da 'Era Textor' fecha com novo clube
Ele foi anunciado como reforço nesta terça-feira (24)
Felipe Melo sai em defesa do Flamengo após vaias: 'Não são sem vergonha'
Ex-jogador reconhece atuações abaixo, mas afirma que time seguirá brigando por títulos
Renovação de Ancelotti com a CBF está próxima; veja o que falta para o acordo
Treinador italiano já acenou positivamente para os termos
