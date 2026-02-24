Viola jogou pelo Vasco entre 1999 e 2001 - Getty Images / Matthew Ashton

Publicado 24/02/2026 18:04 | Atualizado 24/02/2026 18:09

Rio - Campeão mundial com a seleção brasileira em 1994, o ex-jogador Viola foi condenado pela Justiça a três anos e 10 meses de prisão em regime aberto por porte ilegal de armas de fogo e posse de munições. A sentença permite recurso e a pena privativa de liberdade foi convertida em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.

Além disso, a determinação prevê pagamento de multa equivalente a um salário mínimo da época dos fatos. O processo refere-se a um episódio ocorrido em 2012, quando o ex-atleta foi detido após uma intervenção policial em sua residência, em São Paulo. Na ocasião, agentes encontraram uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 32 e munições. O ex-atacante chegou a ficar cinco dias preso logo após o flagrante.



Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), a ação policial foi acionada devido a um impasse familiar envolvendo o cumprimento de uma decisão judicial sobre a guarda do filho do ex-jogador. Durante a averiguação no local, o material foi localizado, o que embasou a denúncia pela posse irregular sem a devida autorização legal.

Com carreira marcante no futebol brasileiro e passagens por clubes como Corinthians e Vasco, o ex-atleta volta a ter o nome ligado a questões judiciais anos após o ocorrido. A condenação não implica reclusão imediata, mas impõe obrigações legais que deverão ser cumpridas enquanto a defesa avalia os próximos passos do possível recurso.