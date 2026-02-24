Bia Haddad Maia, principal tenista brasileira em ação - Paul Crock / AFP

Bia Haddad Maia, principal tenista brasileira em açãoPaul Crock / AFP

Publicado 24/02/2026 17:55 | Atualizado 24/02/2026 17:58

Rio - Bia Haddad foi eliminada na estreia do WTA 500 de Mérida, no México. A tenista brasileira perdeu para a britânica Katie Boulter por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e se despediu precocemente da competição. Com isso, ela sofreu a sexta derrota em sete jogos na temporada e manteve a má fase em 2026, que já gerou o fim da parceria com o técnico Rafael Paciaroni.

A partida foi marcada por instabilidade nos games de serviço, especialmente no primeiro set. Boulter saiu na frente ao conseguir uma quebra logo no início, mas Bia reagiu rapidamente e devolveu a quebra. O equilíbrio seguiu até a reta final da parcial, quando a britânica voltou a assumir o controle ao quebrar o saque da brasileira no momento decisivo e confirmar a vantagem em seguida.

No segundo set, a tenista britânica começou mais consistente e abriu vantagem ao converter duas quebras nos primeiros games. Haddad Maia ainda conseguiu reagir e encostar no placar, reduzindo a diferença e mantendo o confronto equilibrado por alguns momentos, mas encontrou dificuldades para manter a regularidade nos próprios serviços.

Com maior solidez nos pontos decisivos, Boulter administrou a vantagem e fechou o set novamente em 6/4, garantindo a classificação às oitavas de final. Ela agora aguarda a vencedora do duelo entre Camila Osorio, da Colômbia, e Janice Tjen, da Indonésia.

O torneio marcou o primeiro compromisso de Bia Haddad desde o fim da parceria com o técnico Rafael Paciaroni. A brasileira busca retomar o ritmo na temporada após oscilações recentes e tenta recuperar posições no ranking mundial. Eliminada em Mérida, Bia volta suas atenções para os próximos desafios no circuito. O próximo torneio será o WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.