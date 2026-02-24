Kylian Mbappé é destaque do Real MadridAFP
O atual artilheiro do Campeonato Espanhol e do torneio europeu vem sofrendo há várias semanas com uma lesão no ligamento lateral do joelho esquerdo. Apesar da dor, o capitão da seleção francesa vinha jogando regularmente, mas foi obrigado a se ausentar da partida contra o clube português. O time espanhol ainda não se manifestou.
"É importante ressaltar o imenso esforço de Kylian e o fato de ele tentar nos ajudar em campo. Acho que todo zagueiro que o enfrenta sabe que, em qualquer situação, ele pode decidir o jogo", acrescentou.
A decisão de não escalar Kylian Mbappé foi tomada após o treino e a coletiva de imprensa antes da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.
Segundo outra fonte próxima ao vestiário, o plano inicial era que o camisa 10 "se esforçasse ao máximo para jogar", mas a comissão tomou a decisão final de poupá-lo, apesar da classificação para as oitavas da Liga dos Campeões estar em jogo.
