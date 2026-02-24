Philipe Sampaio em jogo do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Philipe Sampaio em jogo do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 24/02/2026 17:27

"O Athletic Club anuncia a contratação do zagueiro Philipe Sampaio, de 31 anos, que passa a integrar o elenco para a sequência da temporada. O defensor chega após passagem pelo Botafogo, trazendo experiência e solidez para o sistema defensivo", escreveu o perfil do Athletic.

Sampaio foi anunciado como reforço do Glorioso em março de 2022. Já em 2024, ele foi emprestado ao RWDM Brussels, clube belga que faz parte da Eagle. Naquele mesmo ano, ainda foi cedido ao Atlético-GO, onde disputou apenas uma partida.

"Hoje me despeço de um clube muito importante na minha vida, que me abriu as portas em 2022 e pude realizar alguns sonhos. Agradeço a todo torcedor, funcionário e jogador que fez parte dessa trajetória. Foram anos especiais cumprindo o propósito de Deus. Sempre estarei na torcida. Obrigado por tudo, Botafogo", escreveu o zagueiro.