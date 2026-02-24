Philipe Sampaio em jogo do BotafogoVitor Silva/Botafogo
Após deixar o Botafogo, primeiro reforço da 'Era Textor' fecha com novo clube
Ele foi anunciado como reforço nesta terça-feira (24)
Felipe Melo sai em defesa do Flamengo após vaias: 'Não são sem vergonha'
Ex-jogador reconhece atuações abaixo, mas afirma que time seguirá brigando por títulos
Renovação de Ancelotti com a CBF está próxima; veja o que falta para o acordo
Treinador italiano já acenou positivamente para os termos
Vasco coloca Artur Jorge no radar e avalia exigência financeira
Clube busca treinador que potencialize trabalho de Fernando Diniz
Rayan ganha destaque em jornal espanhol: 'Mais um talento para Ancelotti'
Cria do Vasco vive grande fase no Bournemouth
Allan explica saída do Flamengo em apresentação no Corinthians: 'Questão de jogos e minutos'
Meia também comentou sobre lesões sofridas durante passagem pelo Rubro-Negro
