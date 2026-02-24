Hugo Souza é um dos destaques do CorinthiansDivulgação / Corinthians
Comunicamos, também, que eles foram excluídos do nosso quadro de sócios-torcedores e que as respectivas identidades serão encaminhadas às autoridades.
Reforçamos o nosso repúdio aos atos, que não representam os nossos valores e os de nossa torcida, e não toleraremos qualquer tipo de comportamento discriminatório.
Nota oficial – Hugo Souza— Portuguesa (@Lusa_Oficial) February 24, 2026
A Portuguesa SAF informa que identificou os autores das ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Sport Club Corinthians Paulista, na partida do último domingo (22), no Estádio do Canindé.
Comunicamos, também, que eles foram excluídos do… pic.twitter.com/G31lL5LaLx
Relembre o caso
Dois torcedores da Lusa xingam Hugo Souza e mandam cortar cabelo, o chamando de 'piolhento'.— Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) February 23, 2026
Em seguida, um torcedor também da Portuguesa manda pararem com aquilo.
A gravação é da @JovemPanEsporte pic.twitter.com/7HO7xJNczW
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.