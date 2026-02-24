Hugo Souza é um dos destaques do Corinthians - Divulgação / Corinthians

Hugo Souza é um dos destaques do CorinthiansDivulgação / Corinthians

Publicado 24/02/2026 18:34 | Atualizado 24/02/2026 18:39

São Paulo - A Portuguesa anunciou, nesta terça-feira (24), que identificou os autores das ofensas racistas proferidas contra Hugo Souza , goleiro do Corinthians. O clube excluiu os torcedores do quadro de sócios e vai encaminhar as respectivas identidades às autoridades.

"Reforçamos o nosso repúdio aos atos, que não representam os nossos valores e os de nossa torcida, e não toleraremos qualquer tipo de comportamento discriminatório", diz um trecho do comunicado.

Veja a nota da Portuguesa:

A Portuguesa SAF informa que identificou os autores das ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Sport Club Corinthians Paulista, na partida do último domingo (22), no Estádio do Canindé.



Comunicamos, também, que eles foram excluídos do nosso quadro de sócios-torcedores e que as respectivas identidades serão encaminhadas às autoridades.



Reforçamos o nosso repúdio aos atos, que não representam os nossos valores e os de nossa torcida, e não toleraremos qualquer tipo de comportamento discriminatório.

Nota oficial – Hugo Souza



A Portuguesa SAF informa que identificou os autores das ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Sport Club Corinthians Paulista, na partida do último domingo (22), no Estádio do Canindé.



Comunicamos, também, que eles foram excluídos do… pic.twitter.com/G31lL5LaLx — Portuguesa (@Lusa_Oficial) February 24, 2026

Hugo Souza defende pênalti pelo Corinthians Rodrigo Coca / Corinthians

Relembre o caso

A situação aconteceu na noite do último domingo (22), no Canindé. Ao deixar o gramado, o goleiro Hugo Souza foi alvo de ofensas racistas vindas da arquibancada ocupada por torcedores da Portuguesa.

Dois torcedores da Lusa xingam Hugo Souza e mandam cortar cabelo, o chamando de 'piolhento'.



Em seguida, um torcedor também da Portuguesa manda pararem com aquilo.



A gravação é da @JovemPanEsporte pic.twitter.com/7HO7xJNczW — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) February 23, 2026

Um vídeo divulgado pela rádio Jovem Pan mostra dois homens proferindo insultos ao jogador enquanto ele caminhava em direção ao vestiário. Entre as expressões estão "favelado", "sem dente", "passa fome", "piolhento" e "vai cortar esse cabelo".

Hugo Souza foi um dos destaques da classificação do Corinthians à semifinal do Campeonato Paulista. Ele defendeu duas cobranças na disputa por pênaltis. O goleiro também defendeu uma penalidade no tempo regulamentar.