Malhadinho fechou com o evento russo ACA - (Foto: Reprodução/Instagram)

Malhadinho fechou com o evento russo ACA (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 24/02/2026 10:00

Após sua saída do UFC, Jailton Malhadinho já definiu o próximo passo na carreira. O peso-pesado brasileiro foi anunciado como novo reforço do ACA (Absolute Championship Akhmat), evento russo de MMA que vem ganhando relevância no cenário internacional como alternativa fora do Ultimate.



A contratação foi confirmada pelo empresário Leonardo Pateira, que destacou o interesse de diferentes organizações no atleta, mas apontou o ACA como o destino mais vantajoso. Segundo o agente, o projeto apresentado inclui estabilidade e um planejamento de longo prazo, além de posicionar Malhadinho como potencial protagonista, com foco direto na disputa de cinturão em sua nova casa.



"Ficamos muito felizes com tamanha procura dos maiores eventos do mundo em assinar com o nosso campeão!! Malhadinho chega no ACA para ser uma das principais estrelas da organização e buscar o cinturão do evento! O ACA, além de chegar com a melhor proposta, é um evento com bastante estabilidade e durabilidade, onde podemos ter a confiança que Malhadinho vai poder seguir trabalhando até o final da sua carreira, que por sinal, vai durar muitos anos ainda!! Em breve data e o nome do primeiro adversário", escreveu o empresário em sua conta oficial no Instagram.



A mudança acontece após um período instável na trajetória do brasileiro. Ex-integrante do Top 5 dos pesos-pesados do UFC, Jailton Malhadinho encerrou sua passagem pela organização após duas derrotas consecutivas, resultados que impactaram sua posição no ranking e sua permanência no plantel.



Depois de um início dominante, com seis vitórias seguidas - sendo cinco pela via rápida -, o brasileiro acabou superado por Alexander Volkov e Rizvan Kuniev, este último fora do ranking na ocasião. Os reveses interromperam sua ascensão rumo ao topo da categoria e contribuíram para a decisão da organização em encerrar seu contrato.