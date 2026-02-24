Troféu atual da Copa do Mundo foi criado em 1971 - Reprodução / Instagram

Publicado 24/02/2026 15:26

Rio — O troféu original da Copa do Mundo chegou ao Rio nesta terça-feira (24) para ficar em exposição no Forte de Copacabana, Zona Sul do Rio, ao longo do dia. A cerimônia faz parte de uma turnê realizada pela Fifa, que está levando a taça a 30 países-membros da entidade, com 75 paradas durante mais de 150 dias.

Além da mostra, os eventos do tour contam com experiências de marca, com ativações imersivas e estações temáticas. A turnê já havia desembarcado no Brasil nesta segunda-feira (23), em São Paulo, e parte para Brasília na quarta-feira (25). De lá, o troféu será levado ao México, uma das sedes da Copa. Além da mostra, os eventos do tour contam com experiências de marca, com ativações imersivas e estações temáticas. A turnê já havia desembarcado no Brasil nesta segunda-feira (23), em São Paulo, e parte para Brasília na quarta-feira (25). De lá, o troféu será levado ao México, uma das sedes da Copa.

A taça atual foi criada em 1971 e passa de campeão para campeão. O time que conquista a Copa levanta o troféu em campo, mas depois, a seleção vencedora fica com uma réplica, por questões de segurança, enquanto a original é mantida na sede da Fifa, na Suíça, e retirada do local apenas para cerimônias especiais.



A Copa do Mundo acontecerá de 11 de junho a 19 de julho. O Brasil estreia em 13 de junho, contra o Marrocos.