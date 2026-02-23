Operação com foco no narcotraficante provocou várias horas de bloqueios de estradasAFP
O secretário indicou que, nesses eventos, ocorridos no estado de Jalisco, no oeste do país, uma mulher também morreu e 30 membros da organização criminosa foram assassinados.
"Infelizmente, 25 membros da Guarda Nacional, um guarda penitenciário e um funcionário da Procuradoria-Geral do Estado perderam a vida". Além disso, "30 criminosos perderam a vida", especificou Harfuch.
