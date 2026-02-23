Operação com foco no narcotraficante provocou várias horas de bloqueios de estradasAFP

Mais artigos de AFP
AFP
Pelo menos 25 membros da Guarda Nacional, um guarda penitenciário e outro funcionário morreram em ataques do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), após a operação que resultou na morte do líder do grupo "El Mencho", Nemesio Oseguera, informou nesta segunda-feira (23) o secretário de Segurança do México, Omar García Harfuch.

O secretário indicou que, nesses eventos, ocorridos no estado de Jalisco, no oeste do país, uma mulher também morreu e 30 membros da organização criminosa foram assassinados.

"Infelizmente, 25 membros da Guarda Nacional, um guarda penitenciário e um funcionário da Procuradoria-Geral do Estado perderam a vida". Além disso, "30 criminosos perderam a vida", especificou Harfuch.
 