Donald Trump, presidente dos EUA - AFP

Publicado 23/02/2026 13:10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (23) que a decisão "estúpida" contra sua política comercial anunciada pela Suprema Corte, na verdade, "rendeu-lhe mais poderes".

Trump afirmou que a decisão do tribunal foi "ridícula, estúpida e extremamente divisiva a nível internacional", em uma publicação na plataforma Truth Social.

A Suprema Corte determinou na sexta-feira que o presidente não tem autoridade para impor tarifas gerais.

Sem apresentar uma explicação clara, Trump afirmou: "Posso usar licenças para fazer coisas absolutamente 'terríveis' a outros países, especialmente aqueles países que vêm NOS EXPLORANDO há muitas décadas".

O republicano também ameaçou com fortes aumentos nas tarifas sobre as importações provenientes de países que decidam "brincar" com os impostos aduaneiros.

"Qualquer país que queira 'brincar' com a decisão ridícula da Suprema Corte, especialmente aqueles que 'enganaram' os EUA por anos, e até décadas, enfrentará uma tarifa muito mais alta e pior do que a que aceitaram há muito pouco tempo", publicou Trump nas redes sociais.