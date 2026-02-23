Donald Trump, presidente dos EUAAFP
EUA: Trump volta a criticar Suprema Corte por decisão sobre tarifas
Presidente norte-americano também ameaçou com fortes aumentos nas taxas sobre as importações provenientes de países que decidam 'brincar' com os impostos aduaneiros
Queda de helicóptero militar deixa 15 mortos no Peru
Aeronave realizava trabalhos de resgate de vítimas das inundações registradas em Arequipa
Primeiro-ministro australiano apoia tirar ex-príncipe Andrew da linha de sucessão britânica
Anthony Albanese afirma que 'são acusações graves'
Morte de chefe de cartel no México: O que é Jalisco Nova Geração e qual é o futuro sem 'El Mencho'?
Líder do tráfico era um dos principais responsáveis pelo envio de heroína, cocaína, metanfetamina e fentanil para os EUA
Vídeo: Morte de chefe de cartel desencadeia onda de violência no México
El Mencho era líder de uma organização conhecida por traficar fentanil, metanfetamina e cocaína para os Estados Unidos
Ataques russos deixam três mortos na Ucrânia
Conflito completa quatro anos nesta terça-feira (24)
