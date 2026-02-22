El Mencho, chefe de cartel no México, morre após operação militarDepartamento de Justiça dos EUA
El Mencho, chefe de cartel no México, morre após operação militar
Operação com foco no narcotraficante provocou várias horas de bloqueios de estradas
El Mencho, chefe de cartel no México, morre após operação militar
Operação com foco no narcotraficante provocou várias horas de bloqueios de estradas
Prefeito de Nova York decreta toque de recolher diante da chegada de tempestade
São esperados entre 45 e 60 cm de neve na cidade, podendo chegar a até 70 cm em algumas áreas, além de ventos fortes
UE pede aos EUA que cumpram acordo comercial após anúncio de novas tarifas de Trump
Comissão também exigiu 'esclarecimentos sobre as medidas que os Estados Unidos planejam adotar' após a decisão da Suprema Corte.
Homem morre baleado pelo Serviço Secreto após invadir residência de Trump na Flórida
Trump estava em Washington no momento do incidente, que, segundo as autoridades, ocorreu por volta das 1h30, horário local (3h30 no horário de Brasília)
Brasil e Índia assinam acordo sobre terras raras e minerais críticos
Ato foi assinado nesta madrugada em Nova Delhi
Trump anuncia aumento das tarifas globais dos EUA de 10% para 15% após revés na Suprema Corte
Tribunal derrubou na sexta-feira (20) uma parte significativa do regime tarifário global do presidente americano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.