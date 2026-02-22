El Mencho, chefe de cartel no México, morre após operação militar - Departamento de Justiça dos EUA

Publicado 22/02/2026 22:04

O narcotraficante mexicano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", foi morto em uma operação militar neste domingo, 22. Ele comandava um dos cartéis mais influentes do México, o Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cervantes foi ferido em operação realizada em Tapalpa, no Estado de Jalisco, e morreu durante o transporte para a Cidade do México.

A operação com foco no narcotraficante provocou várias horas de bloqueios de estradas, com veículos incendiados em Jalisco e em outros estados. Essas táticas são comumente usadas pelos cartéis para bloquear operações militares.

Recompensa

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram barreiras de fumaça sobre a cidade turística de Puerto Vallarta, em Jalisco, e pessoas correndo em pânico pelo Aeroporto Internacional de Guadalajara, capital do Estado.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos havia oferecido uma recompensa de até US$ 15 milhões por informações que levassem à prisão de El Mencho. O CJNG é uma das organizações criminosas mais poderosas e de crescimento mais rápido do México, tendo surgido em 2009.(Com informações da Associated Press).